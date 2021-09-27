Кличко та Літтел представили виставку в метро до роковин Бабиного Яру

27 вересня американо-французький письменник Джонатан Літтел відкрив власну мистецьку виставку Бабин яр як Зона відчуження на станції метро Дорогожичі в Києві.

Урочисте відкриття організував Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру за участю київського міського голови Віталія Кличка.

Виставка розміщена на рекламних панелях, встановлених між чотирма ескалаторами станції метро Дорогожичі. Усього: 84 фотографії та 42 текстові панелі.

У вступній промові Джонатан Літтел розповів, що станцію метро обрали майданчиком для виставки, щоб її передусім побачили люди, що живуть поруч із Бабиним Яром.

За його словами, галерея або музей менше підійшли б для цього, оскільки туди й так ходять люди, які багато знають про історію трагедії Бабиного Яру.

– Коли ми були на території урочища та спускалися на станцію метро, помітили лайтбокси, що стоять уздовж ескалаторів, і подумали, що було б чудово зробити виставку саме там, – розповів Джонатан Літтел.

Літтел додав, що виставка на станції метро Дорогожичі зроблена передусім для тих, хто живе на території, що прилягає до Бабиного Яру, щоб привнести в їхнє життя щось артистичне, художнє. Фотографії на виставці демонструють місця, серед яких ці люди живуть ніби в іншому світі.

– Вона створена, зокрема, й у формі запитань, щоб вплинути на свідомість людей, щоб вони ставили питання про місце, у якому живуть. Виставка буде тут протягом двох тижнів, і тому люди, що спускаються в метро та піднімаються зі станції, зможуть побачити її на шляху на роботу та додому, – наголосив Джонатан Літтел.

Відкриття відбулось у формі перформансу. Відвідувачі проїхались ескалатором разом із письменником, споглядаючи на експозицію.

Зі свого боку, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що такі мистецькі заходи потрібні, щоб зберегти пам’ять про трагедію Бабиного Яру та запобігати таким злочинам у майбутньому.

– Бабин Яр ‒ страшний символ Голокосту. Ми зібралися зараз у межах вшанування пам’яті загиблих людей різних національностей, різного віку, людей похилого віку 80 років тому. Тут, на станції метро Дорогожичі, якою користуються щодня сотні тисяч киян і гостей міста, дякуючи нашим митцям, ми відкриваємо виставку, яка буде нагадувати про страшні події, які відбувалися в місті Києві в Бабиному Яру 80 років тому, – зазначив міський голова Києва Віталій Кличко.

Виставка буде проходити з сьогоднішнього дня і до 10 жовтня.

– Я переконаний, що кожен, хто зможе долучитися, отримає емоційну згадку про ті події. Для чого це робиться? Ми нагадуємо про страшні часи, щоб робити висновки, і така страшна трагедія ніколи не повторювалася в майбутньому, – зазначив Віталій Кличко.

Кличко також додав, що місто Київ підтримує цей символічний проект. Мер Києва подякував митцям, які долучилися, і всім тим, хто небайдужий, хто робить усе для того, щоб ця страшна подія ніколи не повторювалася в майбутньому.

Виставка Бабин Яр як Зона відчуження складається з коротких текстів письменника Джонатана Літтела та робіт французького фотографа Антуана д’Агати.

Кличко та Літтел представили виставку в метро до роковин Бабиного Яру / 5 фотографий

Літтел у серії запитань і метафоричних висловлювань розмірковує над місцем Бабиного Яру в житті сучасного Києва. Підкреслює дисонанс між пам’яттю про жахливі злочини, а саме – розстріл 29–30 вересня 1941 року майже 34 тис. євреїв, і буденним життям звичайних міських кварталів поблизу Бабиного Яру.

Д’Агата зображує у своїх роботах сучасні пейзажі та мешканців району. Виставка триватиме до 10 жовтня.

Директор бібліотечних і видавничих проектів Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Олег Шовенко зазначив, що Джонатан Літтел та Антуан д’Агата будуть продовжувати працювати над мистецькими проектами, присвяченими трагедії Бабиного Яру.

– Це лише початок цього видатного проекту, який вони будуть робити про Бабин Яр, із фотографій, текстів. Це буде видатне незалежне дослідження, уперше зроблене про цю територію, про її історію, її сучасне становище, – зауважив Олег Шовенко.

Джонатан Літтел – американо-французький письменник і громадський діяч. Його роман Благоволительки, написаний від імені офіцера СС та опублікований у 2006 році, став бестселером, був удостоєний Гонкурівської премії та Гран-прі Французької академії.

У книзі згадується трагедія Бабиного Яру. Напередодні написання роману Літтел працював у міжнародній гуманітарній організації Action Against Hunger, заснованій у Франції з метою подолати голод у світі.

Він побував із місією в країнах, як-от: Боснія та Герцеговина, Чеченська Республіка, Сьєрра-Леоне, Афганістан та інші.

Антуан д’Агата – один із найуспішніших фотографів Франції, художник і режисер, член агентства Magnum Photos. Лауреат нагороди Niépce Prize. У своїй творчості д’Агата досліджує непрості, часто табуйовані теми. Антуан багато подорожує та створює свої роботи у всьому світі.