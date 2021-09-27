Служба безпеки України викрила нову схему з підробки міжнародних свідоцтв про вакцинацію проти коронавірусу. Серед клієнтів зловмисників були не лише українці, а й іноземці.

Організатором схеми з фальсифікації Covid-свідоцтв міжнародного зразка виявився житель Івано-Франківської області. Йому допомагала спільниця – мешканка сусіднього регіону.

Кабінет для свого “офісу” вони орендували у приміщенні туристичної агенції. Там зловмисники і створювали копії бланків міжнародних свідоцтв про Covid-вакцинацію, використовуючи комп’ютер.

Згодом вони роздруковували фейкові бланки, заповнювали їх та засвідчували такими ж підробленими печатками приватних та державних медичних закладів Київської, Волинської, Вінницької та Чернівецької областей.

Клієнтів організатори схеми шукали через туристичну агенцію. Підробку замовляли не лише мешканці України, а й іноземці, серед яких громадяни Росії та Молдови.

Зловмисники відправляли фальшиві свідоцтва про вакцинацію через поштових операторів.

Вартість одного фейкового документа становила 1600 грн. Щотижневий же прибуток учасників схеми перевищував 30 тис. грн.

Як встановили правоохоронці, ця злочинна схема існувала ще від початку 2021 року.

Під час обшуків були виявлені чорнові записи із базою “клієнтів”, фальшиві довідки про негативні ПЛР-тести і фейкові міжнародні свідоцтва про вакцинацію проти Covid-19.

Організатору схеми вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

СБУ виявила схему підробки міжнародних Covid-свідоцтв: серед клієнтів були іноземці / 4 фотографии

Варто зазначити, що Міністерство охорони здоров’я України вже відреагувало на випадки підроблення сертифікатів про вакцинацію проти Covid-19 лікарями у низці регіонів країни. В МОЗ ініціюють відсторонення керівників закладів, де виявили подібні факти.

Якщо ж такі випадки повторяться, МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я.

У міністерстві уточнили, що схеми підроблення документів про вакцинацію були останнім часом викриті на Черкащині, Буковині та Дніпропетровщині.