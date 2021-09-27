В Україні в жовтні може здорожчати бензин, але драматичного зростання цін на пальне не буде. Це обумовлено котируваннями цін на нафту, які йдуть вгору.

Про це в коментарі Фактам ICTV повідомив директор української Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

– Зараз ми бачимо, що ціна нафти поступово починає повзти вгору. 77 доларів за барель – сьогоднішні котирування нафти. Бачимо, що ціни поступово, але впевнено йдуть вгору. Тому прогнозуємо, що ціна на паливо потихеньку зростатиме. Але драматичної динаміки немає, – розповів експерт.

Він додав, що через 10 днів можна очікувати зростання цін на бензин в межах 10-50 копійок за один літр.

– Поки можна спрогнозувати, що найближчим часом буде динаміка до зростання. Ціни на паливо зараз регулюються державою. Міністерство економіки кожні 10 днів перераховує цю ціну. І динаміка, яка є сьогодні, говорить, що за 10 днів ціна на пальне може зрости на 10-50 копійок, – повідомив Куюн.

Нагадаємо, напередодні Міністерство економіки встановило нову граничну вартість бензину і дизельного палива. Тепер, відштовхуючись від неї, автозаправні станції (АЗС) можуть встановлювати свою націнку.

Згідно з останнім оновленням, вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,17 грн за 1 л, дизельного палива – 29,59 грн за 1 л.