Як перевірити свій страховий стаж в Україні онлайн – докладна інструкція

Крок 1. Переходимо на веб-портал або ж завантажуємо мобільний додаток
Для початку потрібно перейти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням portal.pfu.gov.ua.
Також є можливість завантажити мобільний додаток Пенсійний фонд у магазинах застосунків Google Play чи App Store.
Крок 2. Обираємо зручний спосіб для перевірки страхового стажу
Після переходу на веб-портал чи завантаження мобільного додатка слід авторизуватися у зручний для вас спосіб.
На веб-порталі це можна зробити через пункт головного меню Вхід, у якому користувачу запропонують можливі варіанти.
У мобільному додатку одразу відкривається меню з переліком можливих способів авторизації.
Авторизуватися можна трьома способами:
• за електронним цифровим підписом (ключем КЕП);
• за логіном і паролем;
• через ідентифікацію в сервісі ID.GOV.UA.
Крок 3. Реєструємося на веб-порталі чи в мобільному додатку
Перед авторизацією за допомогою КЕП потрібно отримати ключ в одному з Акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК), роботу з яким підтримує портал Пенсійного фонду. Список АЦСК із описом процедур отримання ключа можна знайти за посиланням.
Надалі, після отримання персонального ключа КЕП, слід заповнити поля у відповідній формі для авторизації:
• вказати АЦСК, де було отримано ключ;
• обрати сам ключ (який може знаходитися на будь-якому носії, наприклад, флешці чи жорсткому диску вашого комп’ютера);
• ввести пароль ключа.
Аналогічна схема діє і в разі, якщо йдеться про токен (електронний ключ), отриманий в одному з Акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК).
У цьому випадку слід заповнити такі поля у формі для авторизації: обрати АЦСК, де було отримано ключ; обрати тип носія (тобто тип електронного ключа з переліку можливих); вказати найменування носія та пароль.
Ключ КЕП також може бути записаний в електронному пенсійному посвідченні (ЕПП), за умови наявності такого. Такий ключ створюється автоматично в процесі підготовки вашого особистого ЕПП в органі Пенсійного фонду. Вам слід запам’ятати PIN-код, який було встановлено при отриманні ЕПП.
За умови використання електронного посвідчення також знадобиться рідер смарт-карток (пристрій, за допомогою якого зчитуються дані з вашого ЕПП у формі банківської картки).
Для авторизації через сервіс ID.GOV.UA слід:
• натиснути кнопку Увійти за ID.GOV.UA;
• після цього вас перенаправить до сторінки, де потрібно обрати пункт Увійти за допомогою Bank ID НБУ;
• далі оберіть банк, у якому ви обслуговуєтеся;
• для авторизації у вас попросять вказати номер вашого мобільного телефону та надати згоду на передачу банком ваших персональних даних до Пенсійного фонду;
• після підтвердження та успішної ідентифікації вас автоматично перенаправить до персонального кабінету на веб-порталі Пенсійного фонду України.
Якщо ж ви хочете авторизуватися для перевірки страхового стажу за допомогою логіна та пароля, їх слід отримувати в територіальному органі Пенсійного фонду та особисто подати туди відповідну заяву. Перелік органів ПФУ з їх адресами, куди можна особисто звернутися за паролем та логіном, можна знайти за посиланням.
Крок 4. Перевіряємо дані щодо страхового стажу
Для цього можна обрати розділ Дані з реєстру застрахованих осіб на веб-порталі та натиснути в ньому на кнопку Вхід для авторизації.
Або ж можна одразу потрапити у свій кабінет після авторизації одним із трьох способів на головній сторінці веб-порталу (пункт меню Вхід) чи в мобільному додатку.
У персональному кабінеті ви побачите:
• свої персональні дані (дата народження, стать, податковий номер тощо);
• страхові дані (загальний страховий стаж, останню дату, за яку сплачено страхові внески тощо);
• дані про заробітну плату;
• інформацію про електронну трудову книжку;
• дані про листки непрацездатності та інше.
У правій частині екрана ви побачите статус застрахованої особи, а в лівій – дані про страховий стаж за роками.
Крок 5. Перевіряємо актуальність інформації
В особистому кабінеті варто уважно перевірити актуальність наведеної там інформації.
За необхідності є можливість подати Анкету для зміни даних в реєстрі застрахованих осіб, додавши туди необхідні документи. Це можна зробити в розділі Комунікації з ПФУ (підрозділ – Анкета для зміни даних у реєстрі застрахованих осіб).
Крок 6. Регулярно контролюйте інформацію про свій страховий стаж та сплачені внески
Відповідну функцію можна обрати в пункті Дистанційне інформування.
Так, за бажанням вам можуть надсилати повідомлення на мобільний телефон, на адресу електронної пошти тощо.
Варто зауважити, що реєстрація на веб-порталі здійснюється лише один раз. Надалі доступ до послуг, перегляд даних, одержання виписок можливий після авторизації.