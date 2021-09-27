Як перевірити свій страховий стаж в Україні онлайн – докладна інструкція

Перед авторизацією за допомогою КЕП потрібно отримати ключ в одному з Акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК), роботу з яким підтримує портал Пенсійного фонду. Список АЦСК із описом процедур отримання ключа можна знайти за посиланням.

Надалі, після отримання персонального ключа КЕП, слід заповнити поля у відповідній формі для авторизації:

• вказати АЦСК, де було отримано ключ;

• обрати сам ключ (який може знаходитися на будь-якому носії, наприклад, флешці чи жорсткому диску вашого комп’ютера);

• ввести пароль ключа.

Аналогічна схема діє і в разі, якщо йдеться про токен (електронний ключ), отриманий в одному з Акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК).

У цьому випадку слід заповнити такі поля у формі для авторизації: обрати АЦСК, де було отримано ключ; обрати тип носія (тобто тип електронного ключа з переліку можливих); вказати найменування носія та пароль.

Ключ КЕП також може бути записаний в електронному пенсійному посвідченні (ЕПП), за умови наявності такого. Такий ключ створюється автоматично в процесі підготовки вашого особистого ЕПП в органі Пенсійного фонду. Вам слід запам’ятати PIN-код, який було встановлено при отриманні ЕПП.

За умови використання електронного посвідчення також знадобиться рідер смарт-карток (пристрій, за допомогою якого зчитуються дані з вашого ЕПП у формі банківської картки).

Для авторизації через сервіс ID.GOV.UA слід:

• натиснути кнопку Увійти за ID.GOV.UA;

• після цього вас перенаправить до сторінки, де потрібно обрати пункт Увійти за допомогою Bank ID НБУ;

• далі оберіть банк, у якому ви обслуговуєтеся;

• для авторизації у вас попросять вказати номер вашого мобільного телефону та надати згоду на передачу банком ваших персональних даних до Пенсійного фонду;

• після підтвердження та успішної ідентифікації вас автоматично перенаправить до персонального кабінету на веб-порталі Пенсійного фонду України.

Якщо ж ви хочете авторизуватися для перевірки страхового стажу за допомогою логіна та пароля, їх слід отримувати в територіальному органі Пенсійного фонду та особисто подати туди відповідну заяву. Перелік органів ПФУ з їх адресами, куди можна особисто звернутися за паролем та логіном, можна знайти за посиланням.