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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Соколова |
Як перевірити страховий стаж для призначення пенсії в Україні – інструкція

Як перевірити страховий стаж для призначення пенсії в Україні – інструкція

Страховий стаж є важливим для нарахування та розміру майбутньої пенсії. Це період, упродовж якого роботодавець сплачував за працівника страхові внески до Пенсійного фонду України. З 2004 року страховий стаж прийшов на зміну трудовому, коли враховувалися записи в трудовій книжці, а не внески, як зараз.

Відтак, тепер має значення не те, як довго ви працювали в певному місці, а те, протягом якого періоду та в якому розмірі ваш роботодавець сплачував страхові внески до Пенсійного фонду. Для виходу на пенсію за віком потрібно також мати необхідний страховий стаж. Факти ICTV підготували покрокову інструкцію, як перевірити онлайн свій страховий стаж та сплачені внески.

Крок 1. Переходимо на веб-портал або ж завантажуємо мобільний додаток

Для початку потрібно перейти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням portal.pfu.gov.ua.

Також є можливість завантажити мобільний додаток Пенсійний фонд у магазинах застосунків Google Play чи App Store.

Як перевірити свій страховий стаж в Україні онлайн – докладна інструкція

Крок 2. Обираємо зручний спосіб для перевірки страхового стажу

Після переходу на веб-портал чи завантаження мобільного додатка слід авторизуватися у зручний для вас спосіб.

На веб-порталі це можна зробити через пункт головного меню Вхід, у якому користувачу запропонують можливі варіанти.

Як перевірити свій страховий стаж в Україні онлайн – докладна інструкція

У мобільному додатку одразу відкривається меню з переліком можливих способів авторизації.

Авторизуватися можна трьома способами:

• за електронним цифровим підписом (ключем КЕП);

• за логіном і паролем;

• через ідентифікацію в сервісі ID.GOV.UA.

Як перевірити свій страховий стаж в Україні онлайн – докладна інструкція

Крок 3. Реєструємося на веб-порталі чи в мобільному додатку

Перед авторизацією за допомогою КЕП потрібно отримати ключ в одному з Акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК), роботу з яким підтримує портал Пенсійного фонду. Список АЦСК із описом процедур отримання ключа можна знайти за посиланням.

Надалі, після отримання персонального ключа КЕП, слід заповнити поля у відповідній формі для авторизації:

• вказати АЦСК, де було отримано ключ;

• обрати сам ключ (який може знаходитися на будь-якому носії, наприклад, флешці чи жорсткому диску вашого комп’ютера);

• ввести пароль ключа.

Як перевірити свій страховий стаж в Україні онлайн – докладна інструкція

Аналогічна схема діє і в разі, якщо йдеться про токен (електронний ключ), отриманий в одному з Акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК).

У цьому випадку слід заповнити такі поля у формі для авторизації: обрати АЦСК, де було отримано ключ; обрати тип носія (тобто тип електронного ключа з переліку можливих); вказати найменування носія та пароль.

Як перевірити свій страховий стаж в Україні онлайн – докладна інструкція

Ключ КЕП також може бути записаний в електронному пенсійному посвідченні (ЕПП), за умови наявності такого. Такий ключ створюється автоматично в процесі підготовки вашого особистого ЕПП в органі Пенсійного фонду. Вам слід запам’ятати PIN-код, який було встановлено при отриманні ЕПП.

За умови використання електронного посвідчення також знадобиться рідер смарт-карток (пристрій, за допомогою якого зчитуються дані з вашого ЕПП у формі банківської картки).

Як перевірити свій страховий стаж в Україні онлайн – докладна інструкція

Для авторизації через сервіс ID.GOV.UA слід:

• натиснути кнопку Увійти за ID.GOV.UA;

• після цього вас перенаправить до сторінки, де потрібно обрати пункт Увійти за допомогою Bank ID НБУ;

• далі оберіть банк, у якому ви обслуговуєтеся;

• для авторизації у вас попросять вказати номер вашого мобільного телефону та надати згоду на передачу банком ваших персональних даних до Пенсійного фонду;

• після підтвердження та успішної ідентифікації вас автоматично перенаправить до персонального кабінету на веб-порталі Пенсійного фонду України.

Як перевірити свій страховий стаж в Україні онлайн – докладна інструкція

Як перевірити свій страховий стаж в Україні онлайн – докладна інструкція

Якщо ж ви хочете авторизуватися для перевірки страхового стажу за допомогою логіна та пароля, їх слід отримувати в територіальному органі Пенсійного фонду та особисто подати туди відповідну заяву. Перелік органів ПФУ з їх адресами, куди можна особисто звернутися за паролем та логіном, можна знайти за посиланням.

Як перевірити свій страховий стаж в Україні онлайн – докладна інструкція

Крок 4. Перевіряємо дані щодо страхового стажу

Для цього можна обрати розділ Дані з реєстру застрахованих осіб на веб-порталі та натиснути в ньому на кнопку Вхід для авторизації.

Як перевірити свій страховий стаж в Україні онлайн – докладна інструкція

Або ж можна одразу потрапити у свій кабінет після авторизації одним із трьох способів на головній сторінці веб-порталу (пункт меню Вхід) чи в мобільному додатку.

У персональному кабінеті ви побачите:

• свої персональні дані (дата народження, стать, податковий номер тощо);

• страхові дані (загальний страховий стаж, останню дату, за яку сплачено страхові внески тощо);

• дані про заробітну плату;

• інформацію про електронну трудову книжку;

• дані про листки непрацездатності та інше.

У правій частині екрана ви побачите статус застрахованої особи, а в лівій – дані про страховий стаж за роками.

Як перевірити свій страховий стаж в Україні онлайн – докладна інструкція

Крок 5. Перевіряємо актуальність інформації

В особистому кабінеті варто уважно перевірити актуальність наведеної там інформації.

За необхідності є можливість подати Анкету для зміни даних в реєстрі застрахованих осіб, додавши туди необхідні документи. Це можна зробити в розділі Комунікації з ПФУ (підрозділ – Анкета для зміни даних у реєстрі застрахованих осіб).

Як перевірити свій страховий стаж в Україні онлайн – докладна інструкція

Крок 6. Регулярно контролюйте інформацію про свій страховий стаж та сплачені внески

Відповідну функцію можна обрати в пункті Дистанційне інформування.

Так, за бажанням вам можуть надсилати повідомлення на мобільний телефон, на адресу електронної пошти тощо.

Як перевірити свій страховий стаж в Україні онлайн – докладна інструкція

Варто зауважити, що реєстрація на веб-порталі здійснюється лише один раз. Надалі доступ до послуг, перегляд даних, одержання виписок можливий після авторизації.

Фото: Depositphotos

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