З середини тижня синоптики прогнозують похолодання вночі, хоча вдень буде ще тепло та сухо.

Таку погоду в Україні зумовлює антициклон з північних широт, дія якого посилюватиметься і до середи його центр зміститься до Лівобережжя. Тому у більшості регіонів атмосферний тиск зростатиме, хмар меншатиме.

За таких умов у більшості областей можливі заморозки.

Зокрема, у середу, 29 вересня, на північному сході країни, а в четвер, 30 вересня, також у північних, східних та центральних областях на поверхні грунту, у північно-східних областях місцями і в повітрі заморозки від 0 до -5.

Водночас вдень температура підвищуватиметься до +10 +18.

Загалом цей тиждень порадує українців відсутністю опадів та сонячними днями.

Детальний прогноз погоди на тиждень в Україні – на Фактах ICTV.