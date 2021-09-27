Зеленський вніс до Ради законопроект про соціальний і правовий захист політв’язнів

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект Про соціальний і правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей.

Його мета – створити законодавчі механізми для соціального та правового захисту політв’язнів та членів їхніх родин.

Зокрема, документ передбачає створення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України, а також визначає її повноваження. Їй пропонують надати право подавати запити, щоб отримувати, перевіряти або уточнювати інформацію, необхідну для ухвалення обґрунтованого рішення зі вказаного питання.

Також президент зареєстрував у парламенті пов’язані з попереднім законопроекти. Один із них передбачає запровадження адміністративної відповідальності за невиконання вимог комісії. Інший – внесення змін до Податкового кодексу щодо доходів, отриманих відповідно до закону Про соціальний і правовий захист політв’язнів та членів їх сімей.

Днями президент України Володимир Зеленський передав генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу список із майже 450 українців, яких незаконно утримує Росія.

Це сталося під час зустрічі в рамках 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку (США).

Йдеться про список українців, яких утримують, як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України – в Криму та на Донбасі. Зеленський попросив Гутерріша посприяти у звільненні в’язнів.