Міністерство освіти та науки України до 11 жовтня збирає зауваження та пропозиції до проекту акта щодо умов вступу до вищих навчальних закладів у 2022 році.

Під час майбутньої вступної кампанії МОН, враховуючи попередній досвід, обіцяє спростити процедуру подачі заяв для вступу, використовуючи сучасні цифрові підходи.

– Система вищої освіти України – важлива складова розвитку технологій нового покоління. Тому всі зміни передбачені для розвитку системи вищої освіти загалом та становлення конкурентоздатності університетів країни, – говорить міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Що пропонують змінити під час вступної кампанії-2022:

розширити можливості для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою здобуття освіти;

здобуття освіти; удосконалити розподіл обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими та підгалузевими групами ;

; скоротити перелік паперових копій документів для вступників, які подають заяви в паперовій формі (тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в Єдиній державній електронній базі із питань освіти);

для вступників, які подають заяви в паперовій формі (тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в Єдиній державній електронній базі із питань освіти); для спеціальностей 05 Соціальні та поведінкові науки, 06 Журналістика, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини запровадити єдине фахове вступне випробування до магістратури з використанням технологій ЗНО;

з використанням технологій ЗНО; посилити роль математики під час вступу до закладів вищої освіти, змінивши перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей;

до закладів вищої освіти, змінивши перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей; для вступників на спеціальності галузі знань 22 Охорона здоров’я використовувати результати інтегрованого іспиту КРОК-М замість фахового випробування (за умови, якщо вони його складали).

Зауваження та пропозиції до проекту потрібно надсилати у формі порівняльної таблиці.

Надсилати їх потрібно на пошту kernychna@mon.gov.ua (відповідальна особа – Кернична Анжеліка, державний експерт директорату вищої освіти і освіти дорослих, тел. (044) 481-32-67).