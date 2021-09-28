Погода на 29 вересня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 29 вересня приємно здивує місцевих мешканців. Протягом доби буде сонячно, а найближчі дні дощів не очікується.

За даними Укргідрометцентру, така погода зберігатиметься на всій території України. Як для осіннього сезону, в усіх регіонах буде переважно тепло.

Може бути східний вітер, швидкість якого сягатиме близько 3-8 м/с. У деяких областях швидкість цей показник буде трохи вищим – близько 5-10 м/с.

29 вересня вдень стовпчики термометра показуватимуть на півдні – від +14 до +16, на сході – від +11 до +13, у центрі – від +11 до +13, на півночі – від +13 до +15, на заході – від +13 до +18.

Найтепліше буде у західних та південних областях України, а найхолодніше – у північних, східних та центральних регіонах.

У Києві очікується суха погода – найближчий тиждень у столиці не буде дощів. Температура у місті переважно триматиметься на рівні від +11 до +13.

Вночі стане значно холодніше – температура сягатиме щонайбільше до +10 в окремих регіонах. На півдні – від +8 до +10, на сході – від +5 до +7, у центрі – від +5 до +7, на півночі – від +3 до +5, на заході – від +4 до +6.