У новому опалювальному сезоні в Україні тарифи через здорожчання природного газу у світі не повинні стати дорожче.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, вже підготовлено понад 90% всіх відповідних підприємств і мереж для початку опалювального сезону.

– Хочу повідомити, що українці не повинні переживати з цього приводу. Технічна підготовка до опалювального сезону йде за планом, все штатно, вже підготовлено понад 90% всіх відповідних підприємств і мереж в цьому відношенні, все буде добре, – сказав Чернишов.

За його словами, тарифи на тепло повинні залишатися на тому рівні, який був в попередньому опалювальному сезоні.

– Що стосується цін на газ, ми бачимо, що відбувається у світі поки. Але хочу запевнити, що тарифи для населення не повинні підвищуватися в цьому опалювальному сезоні, і повинні залишатися на рівні, який застосовувався в попередньому, – заявив міністр.

Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики повідомили, що якщо протягом цього опалювального сезону зростатимуть тарифи на комунальні послуги – субсидії українцям переглянуть автоматично.

За її словами, людям не потрібно буде нікуди звертатися і надавати якісь додаткові довідки для перерахунку субсидії.