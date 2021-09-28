Міністерство юстиції України виставило на продаж ще три в’язниці у Волинській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Як поінформував міністр юстиції Денис Малюська, в’язниці передали Фонду державного майна України для продажу на аукціоні.

– Кажуть, що ціни на класичне житло останнім часом невпинно зростають… Маєте гроші – купуйте краще в’язниці! Ми якраз ще три в’язниці передали ФДМУ для продажу на аукціоні, – зазначив очільник Мін’юсту.

Малюська уточнив, що нові аукціони очікуються вже восени.

На продаж буде виставлено:

• Ковельську виховну колонію у Волинській області, розташовану на земельній ділянці площею 4,86 га. Стартова ціна складає 41,62 млн грн. Стан колонії Малюська описав словами “заїжджай і живи”.

• Івано-Франківську установу виконання покарань №12 у селі Тростянець Долинського району, котра займає площу 67,4 га. Стартова ціна складає 7,86 млн грн.

• Миколаївську виправну колонію №50, котра знаходиться в селі Держів Львівської області та займає площу 15,5 га. Стартова ціна складає 17,12 млн грн.

За словами міністра юстиції, також залишаються актуальними пропозиції щодо придбання Південної виправної колонії №51 в Одесі та Ірпінського виправного центру на Київщині, котрі були виставлені на продаж раніше. Стартова ціна колонії в Одесі складає понад 223 млн грн, а виправного центру – 220,2 млн грн.

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Раніше в Україні стартував так званий розпродаж в’язниць. Першим виставленим на продаж об’єктом став Ірпінський виправний центр у Київській області. Через відсутність пропозицій установу виставляли на продаж уже кілька разів, проте покупця поки не знайшлося.

Водночас на початку червня на аукціоні вперше продали майно колонії в рамках Великого розпродажу в’язниць. За понад 300 млн грн продали Львівську виправну колонію №48.

Джерело: Денис Малюська

Фото: Денис Малюська, Depositphotos