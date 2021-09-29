Майже 6 тис. шкіл в Україні поки що не досягли необхідного показника вакцинації співробітників проти коронавірусу.

Про це повідомив сьогодні під час засідання уряду міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

– За даними, які ми зібрали з регіонів, близько 6 тис. закладів середньої освіти в Україні ще не досягли показників щеплення своїх працівників проти Covid-19, які рекомендовані урядом, – зазначив Ляшко.

Міністр нагадав, що для роботи офлайн у червоній зоні карантину всі працівники закладу освіти мають пройти повний курс вакцинації.

За даними Ляшка, станом на зараз у більш ніж 900 школах 100% співробітників отримали хоча б одне щеплення.

– Перебуваючи у жовтій зоні епідеміологічної небезпеки, понад 900 шкіл досягли 100-відсоткового охоплення співробітників вакцинацією, хоча б однією дозою вакцини. Відповідно, повний курс вакцинації вони завершать уже найближчим часом, і зможуть працювати навіть у разі впровадження червоного рівня, – наголосив Ляшко.

Очільник МОЗ звернув увагу, що станом на сьогодні Україна майже перетнула позначку у 10 тис. випадків коронавірусу за добу. За прогнозами Ляшка, це може статися зовсім скоро, оскільки на ситуацію з Covid-19 у нашій країні впливає штам Дельта.

Як поінформували у Міністерстві освіти і науки України, станом на 29 вересня вже вакциновано понад 452 тис. працівників шкіл (з них повний курс отримали майже 280 тис., або ж 42,7%). Водночас загалом не вакциновані 203 тис. (або 31%).

Найкращі показники вакцинації співробітників шкіл демонструють Полтавська (58,5%), Черкаська (56%), Київська (52,8%), Житомирська (52,5%), Вінницька (52,4%) області та Київ (55,4%).

А найменші показники вакцинації – в Рівненській (46,6%), Львівській (44,3%), Одеській (43,9%) та Івано-Франківській (41%) областях.

Як відомо, наразі вся територія України перебуває в жовтій зоні карантину.

Згідно з новими правилами, які запровадив уряд, у жовтій зоні працювати в офлайн-режимі можуть ті навчальні заклади, щонайменше 80% працівників яких вакциновані проти коронавірусу хоча б однією дозою. В протилежному випадку навчальний заклад має перейти на дистанційне навчання.