Кабінет міністрів схвалив законопроект про науково-технічну космічну програму України на 2021-2025 роки, яка передбачає реалізацію низки завдань.

Програму підготувало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості разом із Державним космічним агентством України.

Оптимальним варіантом для реалізації програми в уряді визначили модель, за якої держава розвиватиме власні потужності в космічній галузі, залучаючи приватні компанії та міжнародні інвестиції.

У програмі визначено шість ключових завдань, одним із яких є здійснення космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони України. Йдеться про досягнення силами нацбезпеки (зокрема Збройними силами України) спроможностей ефективно використовувати космічні технології.

Також серед завдань – створити космічні системи спостереження Землі; розробляти ракетно-космічну техніку; проводити наукові дослідження у космічній сфері; впроваджувати космічні технології на ринку послуг; забезпечити правову, наукову та інформаційну підтримку програми.

Програма передбачає:

• створення космічної системи спостереження Землі;

• створення угруповання космічних апаратів;

• забезпечення використання інформаційних сервісів європейської навігаційної супутникової системи EGNOS/Galileo на території України;

• створення космічних ракетних комплексів та їх окремих складових (зокрема, ракет-носіїв легкого і середнього класу для морського, наземного і повітряного стартів);

• створення космічних систем моніторингу навколоземного простору;

• розробку Місячного модуля тощо.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Профінансувати програму планують як за кошти державного бюджету, так і залучити інші джерела, не заборонені законом.

За оцінками Кабміну, для реалізації космічної програми в 2021-2025 роках потрібно 40,78 млрд грн. З них 15,76 млрд грн хочуть виділити з держбюджету.

Тепер законопроект повинна розглянути та ухвалити Верховна Рада України.

Варто зазначити, що Україна планує запустити власний супутник у космос у грудні 2021 року. Про плани вивести на орбіту Землі супутник Січ 2-30 (2-1) до кінця цього року ще в лютому повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Він зазначав, що це сприятиме вирішенню низки завдань у сферах економіки, силових структур, а також допоможе зекономити бюджетні кошти. Адже наразі Україна купує послуги, які надаються подібними апаратами, у інших країн.

Конструкторське бюро Південне ім. М.К. Янгеля вже уклало контракт із європейською компанією ISILAUNCH щодо виведення на орбіту космічного апарату Січ-2-30.