Кабінет міністрів схвалив законопроект про науково-технічну космічну програму України на 2021-2025 роки, яка передбачає реалізацію низки завдань.
Програму підготувало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості разом із Державним космічним агентством України.
Оптимальним варіантом для реалізації програми в уряді визначили модель, за якої держава розвиватиме власні потужності в космічній галузі, залучаючи приватні компанії та міжнародні інвестиції.
У програмі визначено шість ключових завдань, одним із яких є здійснення космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони України. Йдеться про досягнення силами нацбезпеки (зокрема Збройними силами України) спроможностей ефективно використовувати космічні технології.
Також серед завдань – створити космічні системи спостереження Землі; розробляти ракетно-космічну техніку; проводити наукові дослідження у космічній сфері; впроваджувати космічні технології на ринку послуг; забезпечити правову, наукову та інформаційну підтримку програми.
Програма передбачає:
• створення космічної системи спостереження Землі;
• створення угруповання космічних апаратів;
• забезпечення використання інформаційних сервісів європейської навігаційної супутникової системи EGNOS/Galileo на території України;
• створення космічних ракетних комплексів та їх окремих складових (зокрема, ракет-носіїв легкого і середнього класу для морського, наземного і повітряного стартів);
• створення космічних систем моніторингу навколоземного простору;
• розробку Місячного модуля тощо.
Профінансувати програму планують як за кошти державного бюджету, так і залучити інші джерела, не заборонені законом.
За оцінками Кабміну, для реалізації космічної програми в 2021-2025 роках потрібно 40,78 млрд грн. З них 15,76 млрд грн хочуть виділити з держбюджету.
Тепер законопроект повинна розглянути та ухвалити Верховна Рада України.
Варто зазначити, що Україна планує запустити власний супутник у космос у грудні 2021 року. Про плани вивести на орбіту Землі супутник Січ 2-30 (2-1) до кінця цього року ще в лютому повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
Він зазначав, що це сприятиме вирішенню низки завдань у сферах економіки, силових структур, а також допоможе зекономити бюджетні кошти. Адже наразі Україна купує послуги, які надаються подібними апаратами, у інших країн.
Конструкторське бюро Південне ім. М.К. Янгеля вже уклало контракт із європейською компанією ISILAUNCH щодо виведення на орбіту космічного апарату Січ-2-30.