У четвер, 30 вересня, в Україну повернеться осіння прохолода, проте в більшості регіонів країни буде сухо. Дощі очікуються лише у Закарпатській, Львівській та Волинській областях.

Вдень температура повітря очікується від +11 на сході до +17 – на заході. Вночі синоптики прогнозують від +3 до +10 за Цельсієм.

Детальніше про прогноз погоди в регіонах України станом на четвер, 30 вересня, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Погода в регіонах

У західних областях України очікується найтепліша погода, проте там можливі дощі. Вдень температура повітря коливатиметься в межах від +14 до +17, а вночі – від +3 до +10 градусів.

Мешканцям центральних областей варто очікувати осінню погоду, але без істотних опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +16, а вночі похолодає: +3 – +5.

На півночі країни прогнозується мінлива хмарність і прохолодна погода. Вдень повітря прогріється до відміток від +12 до +14, а вночі – від 3 до 5 за Цельсієм.

У східних областях буде найхолодніше, хоча опадів і там не очікується. Вдень температура повітря буде коливатися від +11 до +15 градусів, а вночі, як і в більшості інших регіонів, – +3 – +5.

На півдні синоптики також прогнозують суху і хмарну погоду. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +13 до +15 за Цельсієм, а вночі – від 3 до 8 градусів тепла.

Киян в останній день вересня також чекає суха погода і мінлива хмарність. Вдень повітря в столиці прогріється до відміток +13 – +15, а вночі похолодає – синоптики прогнозують від 4 до 6 градусів тепла.