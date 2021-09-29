В населених пунктах України включать опалення, як тільки середньодобова температура протягом трьох днів впаде нижче 8 градусів тепла за Цельсієм.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

Він запевнив, що підготовка до опалювального сезону в Україні знаходиться на фінішній прямій. Готовність об’єктів загалом по країні становить понад 90%, а деякі міста готові практично на 100%.

– Опалення місцева влада включить, як тільки середньодобова температура впаде нижче 8 градусів, як і має бути згідно з законом, і триматиметься на такому рівні не менше трьох днів, – пояснив Шмигаль.

Голова уряду уточнив, що в підземних сховищах зараз накопичено 18,8 млрд кубічних метрів газу. Він наголосив, що це більше показників 2017 та 2018 років.

Шмигаль також запевнив, що коштів для подальшої закупівлі газу достатньо.