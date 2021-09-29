Куди можна піти вчитися жінці у 40 років

Хочете змінити професію або спробувати себе у чомусь новому, проте не знаєте, яку сферу діяльності обрати? У 40 років життя тільки починається, тому варто розглядати лише ті спеціальності, які вам до душі.

Як варіант, можна піти на безкоштовні або платні курси від різних навчальних центрів. Це займе менше часу та дозволить швидше розібратися у тонкощах нової професії. Факти ICTV підготували список варіантів, куди піти навчитися у 40 років жінці.

Навчання після 40 років – можливі варіанти

Найімовірніше, спочатку нова професія не приноситиме величезний прибуток. Однак є багато сфер діяльності, в яких можна почати працювати без відповідного досвіду. Серед них – торгівля, соціальна служба, продаж нерухомості, б’юті, туризм та інші.

Якщо у вас є час, тоді можна піти на курси, після проходження яких ви можете отримати сертифікат державного зразка, що підтверджує ваші знання та вміння.

Сфери діяльності для роботи

Торгова мережа – касир, продавець, співробітник з викладення товару, фасувальник, пакувальник, приймальник товарів. У сфері торгівлі за рік можна швидко навчитися та вирости до адміністратора магазину або супермаркету.

Однозначна перевага – безкоштовне навчання відбувається одразу на робочому місці, завдяки цьому ви не залишитеся без фінансової підтримки.

Соціальна служба – допомога літнім та малорухливим людям у домашніх справах. Можна займатися не лише прибиранням або готувати, але і доставляти продукти чи ліки.

Роботу можна поєднувати зі своїми домашніми справами, оскільки такі вакансії не передбачають повну зайнятість.

Сфера нерухомості – ріелтором можна влаштуватися без досвіду роботи. Агентства готові приймати мотивованих співробітників на вакантну посаду з можливістю подальшого корпоративного навчання.

Можна почати роботу на найнижчій посаді, паралельно навчаючись, за необхідності піти на курси або пройти їх онлайн.

Б’юті – майстер манікюру, педикюру, з нарощування волосся, епіляції, перукар, візажист або косметолог. Можна пройти курси, деякі з них тривають декілька тижнів або місяців.

Найскладніше – обзавестися клієнтською базою, щоб працювати на себе. Однак якщо ви влаштуєтеся працювати у перукарню або салон краси, то це питання відпаде саме собою.

Туризм – менеджер або екскурсовод. Сфера діяльності підходить для жінок з хорошими знаннями географії та прекрасною пам’яттю.

Для цього не потрібно проходити курси – будь-які туристичні агентства з радістю візьмуть на роботу людину, яка може красиво розповісти історію різних місць. Знання іноземної мови однозначно буде плюсом.

Центр зайнятості для безробітних

Україна переживає за своїх громадян, які тимчасово залишилися без роботи. Ви можете піти до центру зайнятості та отримати направлення на безкоштовне навчання за новою спеціальністю. Однак для цього має бути одна або декілька причин:

ви не можете знайти роботу через відсутність необхідної кваліфікації;

немає вакансій за вашою спеціальністю (зазвичай це трапляється, якщо професія непопулярна);

неможливість працювати за професією (за станом здоров’я або через інші причини).

Впевнені, будь-які зміни підуть вам лише на користь. Факти ICTV бажають знайти улюблену справу та не зупинятися на шляху до своїх бажань.