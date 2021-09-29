У середу, 29 вересня, під посольством Росії в Києві відбулася акція на підтримку українців-бранців Кремля.

Організаторами акції виступили правозахисники. Вони зазначають, що станом на зараз більш ніж сотня громадян України незаконно утримуються у російських в’язницях за політично вмотивованими рішеннями. При цьому права українців систематично порушуються. До бранців застосовують тортури.

Ключовим гаслом під час акції солідарності з ув’язненими українцями було: Свободу політичним в’язням Кремля!

Організатори наголосили, що зараз поновилася хвиля репресій, катувань та судів проти українців на окупованих територіях. Наприклад, лише вчора співробітники так званого “слідчого управління ФСБ Сімферополя” влаштували обшук у квартирі матері українського добровольця та громадського активіста Станіслава Краснова.

Учасники акції влаштували під посольством РФ флешмоб з використанням тематичних банерів, запалили фаєри та скандували: Свободу політв’язням, Геть окупантів з Криму тощо.

Як поінформувала напередодні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, станом на сьогодні в ув’язненні перебуває 121 громадянин України (з них 86 – це кримські татари).

Денісова наголосила, що бранці Кремля зазнають репресій, зокрема через релігійні переконання, їх піддають катуванню.

Усіх цих громадян Росія позбавила волі за політичними мотивами. Більш того, українців переслідують навіть за проукраїнську позицію родичів, котрі проживають на підконтрольній українській владі території.

Джерело: Синдикат ІНФО, Pavlovsky News, Сегодня, Людмила Денісова