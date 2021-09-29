Побили та поголили бороду: Денісова розповіла про катування Газієва у тюремній лікарні

Кримського татарина Сервета Газієва, якого заарештувала влада окупованого півострова за сфальсифікованою справою Хізб ут-Тахрір, побили працівники тюремної лікарні, куди він потрапив після перенесеного інсульту.

61-річного чоловіка повалили на підлогу, після чого нанесли кілька ударів по спині, а потім скрутили руки і примусово поголили, розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, інцидент стався перед випискою політв’язня з міжобласної туберкульозної лікарні №19 у Ростові-на-Дону.

– Розцінюю такі дії як катування, нелюдське поводження та порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, – заявила Денісова.

Омбудсмен зазначила, що стан затриманого викликає занепокоєння, оскільки крім проблем зі здоров’ям, викликаних інсультом, у Газієва з’явився біль у шиї та почала німіти рука.

Денісова наголосила, що кримському татарину систематично не надають медичну допомогу, незважаючи на його стан.

Вона зазначила, що таке ставлення до Газієва викликане його бажанням відстоювати свої права виключно рідною для нього кримськотатарською мовою.

Український омбудсмен звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити надання медичної допомоги політв’язню. Крім того, вона вимагає від російського генпрокурора Ігоря Краснова провести розслідування і надати правову оцінку злочинним діям працівників тюремної лікарні.

Денісова також звернулася до верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович і голови ОБСЄ Анн Лінде з проханням здійснити на Кремль тиск з метою негайного звільнення всіх українських бранців.

Джерело: Facebook Людмилы Денісової

Фото: Facebook Людмилы Денісової