У всіх школах України до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру відбувся Національний урок пам’яті

29 вересня, до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, в українських школах для учнів 5‒11 класів відбувся Національний урок пам’яті. Його провів Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр спільно з Міністерством освіти та науки України.

Цю жахливу сторінку історії Голокосту ‒ масові розстріли в Бабиному Яру в Києві ‒ уже неможливо виправити, але можна гідно вшанувати пам’ять невинних жертв і зробити все можливе, щоб подібна біда ніколи не повторилася, наголосив, відкриваючи Національний урок, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

— Усі ми маємо працювати над виробленням стійкого негативного ставлення до фактів дискримінації, зневаги людської гідності та зазіхань на священне право людини ‒ право на життя. Тому проведення Національного уроку пам’яті в кожному закладі загальної середньої освіти України для учнів 5–11 класів є важливим. Урок має розкрити сутність трагедії Голокосту в Україні та висвітлити тему розстрілів у Бабиному Яру. Розуміння причин Голокосту сприятиме громадській відповідальності й емпатії. Молодь має винести етичні та моральні уроки з трагедії, яка змінила хід історії XX сторіччя. Ми ніколи не забудемо про жертв антисемітизму, расизму, ксенофобії. Збереження миру й утвердження гуманістичних цінностей будуть найкращою пам’яттю за невинно загиблими та служитимуть запорукою неповторення геноцидів у майбутньому, ‒ наголосив він.

До Національного уроку пам’яті в регіонах долучилися громадські та культурні діячі. В одну з київських шкіл, ліцей Liko school, на урок завітав музикант Святослав Вакарчук.

— Сьогодні дуже важливий день не тільки в історії України, а й в історії всього людства. У цей день, рівно 80 років тому, сталася одна з найтрагічніших подій в історії. Тут, неподалік, в урочищі Бабин Яр за два дні розстріляли понад 33 тис. людей. Тільки через те, що вони були іншими. Урок історії, який ми сьогодні з вами проведемо, ‒ це не просто урок, щоб вивчити матеріал. Це урок, який потрібно закарбувати у своєму серці й у своїй голові. Тому що такі речі стаються та ставалися не через те, що якось так склалися зірки, не через випадковість. Це закономірність, до якої приводять злість, ненависть, закритість суспільств, страх підняти голову, – сказав він на зустрічі з учнями.

Урок проводився на базі освітньої онлайн-платформи Червона точка пам’яті, представленої раніше Меморіальним центром Голокосту Бабин Яр. Платформа присвячена вивченню історії Другої світової війни й Голокосту та створена як помічник учителям історії. Вона пропонує нову методику викладання шкільного предмета, інтерактивну та цікаву для учнів.

— Основним завданням нашого освітнього напряму є просвіта та створення нових моделей викладання історії Голокосту. Ми прагнемо змінити підхід до вивчення історії та зробити цей процес цікавим для школярів. Цей урок відроджує пам’ять про Голокост. Завдяки авторській методиці з використанням інформаційних технологій та елементів дослідницької діяльності учні, користуючись нашою платформою, краще зрозуміють ці історичні події й зроблять свій внесок у встановлення правди, ‒ наголосила директор освітніх проектів Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Анна Мазарчук.

У режимі реального часу на платформі Червона точка пам’яті вчителі та школярі вже зараз документують локальну й регіональну історію Другої світової війни та Голокосту, а саме записують спогади очевидців, оцифровують музейні експонати й артефакти з домашніх архівів, шукають інформацію про місцеві пам’ятники жертвам Голокосту.

Усі записані свідчення й оцифровані пам’ятки додаються на платформу та стають червоними точками на карті, які складаються в спільну єдину історію. Головна мета проекту – сформувати таке суспільство, у якому не можливе повторення трагедії, подібної до Голокосту.

Раніше Міністерство освіти і науки України схвалило платформу Червона точка пам’яті та методичні матеріали для роботи з освітніми проектами на ній.

Дивіться Національний урок пам’яті за посиланням.

Джерело: Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр

Фото: Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр, 24 канал