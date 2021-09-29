В Україні в 1,5 раза збільшилась кількість боржників за комуналку, найбільше — за газ

Кількість боргів українців за комунальні послуги за рік в Україні зросла у 1,5 раза. Так, ще у серпні минулого року їх було 294 789, а вже цьогоріч стало на 155 964 провадження більше.

Наразі в Єдиному реєстрі боржників є 450 753 справ. Відсоток боргів за комунальні платежі становить 7% від загальної кількості боргів українців.

Крім того, за рік загальна кількість виконавчих проваджень за борги українців також зросла на 33%. Якщо у серпні 2020 року було відкрито 4 665 510 проваджень, то у серпні цього року – 6 219 371. Загалом кількість стягнень становить 7% від усіх проваджень про заборгованості.

Тим часом у Держстаті зазначили, що станом на кінець літа борги за комуналку сягнули 64,4 млрд грн. Найбільше українці заборгували за постачання та розподіл природного газу — 23,7 млрд грн, постачання теплової енергії та гарячої води — 20,3 млрд грн та за постачання та розподіл електричної енергії — 7,1 млрд грн.

Попри зростання кількості боржників, згідно з даними Держстату, найбільше українці витрачають на продукти та комуналку. Так, у другому кварталі 2021 року (квітні-червні) на продукти харчування та безалкогольні напої громадяни виділили зі свого бюджету 41,4%.

А от на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива їхні витрати становили 13,7%.

Джерело: Опендатабот