Роль 5G у трансформації світової економіки: Себастіан Толстой стане спікером КМЕФ-2021

У найближчі роки в Україні планують запуск нового покоління мобільного зв’язку — 5G, що має стати поштовхом для розвитку цілого напрямку індустрій. Йдеться не лише про телекомунікації, а й про всі галузі, де потрібен надшвидкий обмін даними – від великих промислових виробництв до безпілотних автомобілів.

Власна бездротова мережа з високою швидкістю передавання даних потрібна компаніям з різних галузей – видобутку копалин, товарних і пасажирських перевезень, охорони здоров’я та житлово-комунального господарства.

Це необхідна частина інфраструктури підприємства, що дає змогу вийти на якісно новий рівень виробництва через автоматизацію важливих процесів.

Сучасні технології мобільного зв’язку відкривають двері для технологічних компаній, готових інвестувати в Україну. Інтернет речей та виробництва Індустрії 4.0 є основою майбутньої економіки й потребує не тільки швидкого обміну даними, а й надійності та захищеності мереж. Саме тому запуск технології 5G — важливе питання розвитку інвестиційного клімату.

Одним зі світових лідерів у запровадженні нового покоління мобільного зв’язку та розвитку технологій передачі даних є шведська компанія Ericsson. На сьогодні понад 40% глобального мобільного трафіку проходить через мережі, побудовані на базі обладнання Ericsson.

Ericsson допомагає впроваджувати інновації в Україні вже понад 125 років та співпрацює з усіма основними українськими операторами мобільного зв’язку.

Компанія стала одним з основних постачальників обладнання GSM (2G), WCDMA(3G), LTE(4G) та транспортних рішень в Україні, рішень для трансформації IT-інфраструктури мобільних операторів, а також сприяє розширенню 4G-покриття та активно бере участь у заходах, пов’язаних з підготовкою до впровадження 5G.

Ericsson реалізує кілька інноваційних та освітніх проектів в Україні, зокрема відкриття першого 5G демо-центру та запуск телекомунікаційних лабораторій в Києві та Харкові.

Про перспективи розвитку сучасних технологій передачі даних в Україні та світі розповів президент Ericsson у Східній та Центральній Європі Себастіан Толстой, який стане спікером цьогорічного Київського міжнародного економічного форуму, що відбудеться у київському КВЦ Парковий.

— Мережі 5G запущені в комерційну експлуатацію в усьому світі. Наразі оператори спільно з партнерами розвивають різні послуги та сценарії на базі 5G-технологій. Ми бачимо, що 5G-послуги мають високий попит як з боку приватних користувачів, так і з боку компаній із різних галузей. В умовах поширення Covid-19 мережі п’ятого покоління — необхідна інфраструктура, що відіграє ключову роль у відновленні економіки після пандемії коронавірусу, — зазначив Себастіан Толстой.

Маючи багатий досвід роботи з клієнтами у Швеції, США та Японії, з липня 2017 року Толстой очолив роботу компанії Ericsson у Східній Європі та Центральній Азії.

Акцент у роботі Себастіан Толстой робить на розвитку та впровадженні технології 5G, інтернету речей, хмарних технологій і цифровізації бізнесу партнерів Ericsson в Україні, Казахстані, Грузії, Вірменії, Азербайджані та інших країнах регіону.

Уже в жовтні президент Ericsson у Східній та Центральній Європі приєднається до команди тематичної панелі Вперед у майбутнє. В який світ ведуть нас технології? КМЕФ-2021, модератором якої стане генеральний директор інвестиційної компанії UMG Investments Андрій Горохов. Серед інших спікерів тематичної дискусії:



партнер в Pegasus Tech Ventures Білл Райхерт;

генеральний директор Philip Morris в Україні Костас Сальварас;

регіональний менеджер Microsoft Україна Ян Петер Де Йонг;

директор Інституту Цифрової трансформації Надія Васильєва.

Тематична панель Вперед у майбутнє. В який світ ведуть нас технології? розпочнеться у п’ятницю, 8 жовтня 2021 року, у київському КВЦ Парковий.

Компанія Ericsson розробляє та надає операторам рішення та технології для мереж зв’язку, цифрові послуги та послуги з інтелектуального керування мережею, а також підтримує розвиток нових напрямків бізнесу.

Вона допомагає операторам використовувати всі можливості комунікаційних технологій — створювати цифрові послуги, підвищувати ефективність бізнесу та знаходити нові джерела доходу.

Інвестиції Ericsson у сервіси голосового зв’язку та мобільного широкосмугового доступу приносять користь мільярдам людей з різних країн світу. Акції компанії котируються на біржі NASDAQ у Стокгольмі та біржі NASDAQ у Нью-Йорку.

Ericsson має повний комплекс технічних рішень для мереж 5G, а також експертизу їхнього впровадження та інтеграції. Ericsson лідирує у сфері технологій зв’язку п’ятого покоління — на обладнанні компанії розгорнуті 97 комерційні мережі 5G в усьому світі. За даними Bird & Bird, Ericsson належить найбільша кількість (15,8 %) патентів, що мають суттєве значення для стандарту 5G.