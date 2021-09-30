Сексуальні домагання у потязі – що робити і куди звертатися: алгоритм дій

Випадки сексуальних домагань чи неналежної поведінки щодо жінки, на жаль, непоодинокі. А що робити, якщо в подібній ситуації опиняєшся у замкненому просторі, наприклад, у потязі.

Минулого року Україну сколихнула історія журналістки Анастасії Лугової, яку жорстоко побили та спробували зґвалтувати в потязі Маріуполь-Київ.

І ось подібна історія трапилася знову.

Що відомо про новий інцидент у поїзді та як діяти в таких випадках – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що трапилося?

Про спробу зґвалтування в поїзді №092Л сполученням Львів-Київ напередодні повідомила український дизайнер, ілюстратор дитячих книжок, авторка коміксу Гусь Надія Кушнір (псевдонім Надьожна).

Пост з описом інциденту вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook. За словами Кушнір, все трапилося в ніч проти 29 вересня.

Жінка розповіла, що спершу її сусід по купе в СВ-вагоні показував фото дружини й дитини, а згодом раптово роздягнувся й почав робити непристойні натяки.

– Я не знаю, чому я тоді ж і не звалила з того СВ, а просто сказала, що я не хочу, не буду… Далі він не затикався, але не чіпав мене, і тільки розказував, яка я нікчема… Я розвернулася до стінки, він закрив двері, стягнув з мене ковдру, сам став на коліна і намагався розставити мені ноги і ліз цілуватися і цілувати. Я почала кричати “що відбувається”, він шарахнувся і почав говорити, що вже нічого не відбувається, – хапнула сумку з гаманцем і документами і погнала до провідниці, – поділилася Надія Кушнір.

Після цього жінку переселили в купе до іншого чоловіка, який їхав один.

Кушнір додала, що коли прибув начальник поїзда, перший сусід по купе заявив, що нібито хропів, а тому пасажирка і втекла від нього.

– Я всю ніч не могла навіть рухнутися в туалет, бо боялася вийти з купе. Благо мене забрали з поїзда і довезли додому, і я жива-здорова, – додала жінка.

Згодом Кушнір видалила цей допис у Facebook та опублікувала новий, у якому зазначила, що краще б не розповідала свою історію. Жінка, зокрема, поскаржилася на надмірну увагу до неї через це та постійні прохання журналістів про коментар.

Судячи з коментарів Кушнір під її ж постами, заяву до поліції вона одразу за фактом інциденту не писала. Проте жінка уточнила, що правоохоронці з нею таки зв’язалися, коли прочитали в мережі про спробу зґвалтування в потязі.

Сексуальні домагання у потязі: що робити і куди звертатися? / 4 фотографии

У прес-службі Національної поліції та ГУ Нацполіції у Львівській області Фактам ICTV повідомили, що не можуть прокоментувати цю інформацію, та порадили надіслати запит.

Що кажуть в Укрзалізниці?

В Укрзалізниці відреагували на перший допис Надії Кушнір. Керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку УЗ Олександр Шевченко закликав її надати деталі поїздки (рейс, дату, вагон і місце), аби відомство проаналізувало ситуацію та дії бригади поїзда.

– Провідник, на жаль, не може достеменно знати того, що відбувається за зачиненими дверима купе, але в разі скарги на домагання має викликати поліцію на найближчу станцію – такі випадки трапляються, на жаль. Якщо квиток вашого сусіда був електронний, ми його можемо відслідкувати та додати до заяви в поліції, – зазначив Шевченко.

Він пообіцяв, що Укрзалізниця пришвидшить обладнання вагонів камерами відеоспостереження, а також запровадить можливість бачити гендер пасажира при купівлі квитка онлайн.

Згодом у коментарі Фактам ICTV Олександр Шевченко повідомив, що начальник потяга не викликав поліцію, оскільки від постраждалої така вимога не надходила.

– З бригадою поїзда ми цей інцидент оперативно розібрали, провідник абсолютно правильно розсадила сторони конфлікту. Начальник поїзда здатен у таких ситуаціях викликати поліцію, але такої вимоги не було… Всі пасажири спокійно доїхали до кінцевої станції після пересадки по різних купе, – розповів він.

Шевченко додав, що Укрзалізниця наразі посилює реагування на подібні інциденти: буде встановлено більше камер відеоспостереження, а нові вагони будуть обладнані ще й сейфами, кнопкою виклику провідника та сигналізацією на відкриття дверей купе.

Водночас Шевченко наголосив, що пасажири повинні знати свої права, порядок дій та алгоритм взаємодії провідник-поліція.

– Оскільки камери не фіксують всього, що відбувається всередині купе, а воєнізовану охорону в кожний вагон не посадиш, це не вирішення проблеми. Її вирішення – суто в площині злагодженої реакції поліцейських, – уточнив він.

Так, в Укрзалізниці розробили наступний алгоритм дій пасажира у випадку конфлікту, домагань тощо:

1. Пасажир повинен:

• сповістити про інцидент провідника;

• за можливості зафіксувати все, що відбувається, на відео;

• не наражатися на небезпеку та перебувати з провідником до вирішення ситуації.

2. Провідник має:

• зробити зауваження порушникові;

• якщо це не подіяло – розсадити пасажирів;

• якщо конфлікт так і не вичерпався – викликати правоохоронців на наступну станцію прямування потяга.

3. Представники Національної поліції: після виклику мають прибути на станцію; скласти протокол за участю двох свідків; висадити порушника з поїзда.

Як діяти і куди звертатися у подібних випадках – поради юриста

У коментарі Фактам ICTV адвокат, член Асоціації жінок-юристок України ЮрФем Андріана Франків розповіла про алгоритм дій у випадку нападу чи сексуальних домагань у поїзді.

Так, потерпіла особа повинна:

• за можливості зняти на телефон те, що відбувається;

• кликати на допомогу, звернутися до провідника;

• на вимогу потерпілої особи провідник/начальник поїзда зобов’язаний викликати поліцію на наступну станцію за маршрутом.

– У даному випадку людина, на яку було здійснено такий напад, повинна, якщо є змога в цей момент, зняти на телефон, на камеру або зробити аудіозапис того, що відбувається навколо неї. Далі, звичайно, кликати на допомогу, кликати провідника, начальника поїзда. Загалом у поїзді мали би бути присутні працівники поліції. Якщо їх немає, сама потерпіла, провідник чи начальник потяга мають викликати поліцію на наступну станцію. Відповідно, коли буде наступна зупинка, працівники поліції зобов’язані вже чекати на цей потяг, – пояснила Андріана Франків.

За її словами, законом чітко не визначено, чи в подальшому жертва повинна зійти з потяга до представників поліції, чи самі правоохоронці мають зайти всередину. Проте, як правило, людина сходить з поїзда, а правоохоронці затримують нападника. Після цього потерпіла особа пише на нього заяву.

– І далі вже працівники поліції, приймаючи цю заяву, проводять всі необхідні слідчі дії. Але необхідно одразу написати цю заяву про вчинення злочину, – наголосила Франків.

Адвокат зазначила, що якщо сама потерпіла особа не висловила бажання викликати поліцію, то бригада поїзда цього робити за законом не зобов’язана (за винятком, якщо злочин вчиняється в них на очах).

Адвокат пояснила, що у випадку, якщо відбувся факт зґвалтування, не можна приймати душ, оскільки таким чином будуть змиті всі сліди. Одразу слід написати заяву, а одяг та інші речі надати на експертизу. Проводиться й експертиза самої людини.

– Якщо це був напад, як сталося нещодавно, то в цьому випадку так само одяг, який був на потерпілій, – не викидати, не прати, оскільки на ньому може бути слина, кров особи, яка на неї нападала. Все це має надаватися як речовий доказ працівникам поліції, які в подальшому проводитимуть експертизу, – зауважила Андріана Франків.

Додатковими доказами можуть бути записи з відеокамер у потязі, якщо такі є. Також має бути проведено опитування свідків, які щось могли чути чи бачити. Водночас потерпіла особа повинна взяти номери телефону, контактні дані свідків, аби була можливість із ними зв’язатися.

Адвокат додала, що ст. 154 Кримінального кодексу України (Примушування до вступу в статевий зв’язок) передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ж арешту на строк до шести місяців.