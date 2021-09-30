У Львівській області 43-річний одесит упродовж декількох днів під вигаданим приводом вимагав у мешканця міста Червоноград 100 тис. грн боргу, якого насправді не існувало.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура на своєму офіційному сайті. За даними установи, подія сталася восени 2020 року.

Уродженець Одеси стверджував, що потерпілий нібито винен йому борг у розмірі 100 тис. грн, який позичав декілька років тому. Водночас правопорушник погрожував вбивством йому та членам його родини.

Наразі судовий розгляд цього кримінального провадження завершено. Радехівський районний суд визнав чоловіка винним у правопорушенні.

43-річного одесита засудили до трьох років тюремного ув’язнення за частиною 2 стаття 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Вимагання грошей у Києві

Нещодавно у Києві стався схожий випадок. Іноземець вимагав у киянина повернути борг, якого насправді не існувало. 46-річний чоловік погрожував вбивством, якщо житель столиці не віддасть $5 тис.

Однак це не все – підозрюваний сам визначив графік передавання частини коштів, а якщо його не дотримувалися, то він збільшував суму фальшивого боргу.