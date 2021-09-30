За дослідження трагедії Бабиного Яру історику Левітасу дали Героя України посмертно

Історику Іллі Левітасу, який все життя присвятив дослідженню трагедії Бабиного Яру, пошуку людей, які рятували євреїв у роки окупації, посмертно присвоєно звання Героя України. Президент Володимир Зеленський 29 вересня підписав відповідний указ №494.

– За визначний особистий внесок у відродження та розвиток національних культур України, збереження та вшанування пам’яті про трагедію Бабиного Яру, консолідацію українського суспільства, багаторічну плідну громадську і просвітницьку діяльність, – пояснюється в документі.

Мінкульт направив подання главі держави на присвоєння цього звання напередодні 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Ілля Левітас (1931 – 2014) на громадських засадах займався розвитком та збереженням єврейської культури в незалежній Україні, вшануванням пам’яті жертв Бабиного Яру, пошуком та відзначенням людей, які рятували євреїв від знищення в роки нацистської окупації Києва.

У його доробку 34 книги з історії єврейського народу, з яких 12 – саме про Бабин Яр, а ще – більше 200 статей.

Левітас у 1989 році заснував Раду національних товариств України, яка існує й зараз, того ж року – Товариство єврейської культури України, яке в 1992 році увійшло до складу Єврейської ради України.

Саме за його ініціативи створено Фонд Пам’ять Бабиного Яру, який він очолював до самої смерті.

За підтримки цього фонду присвоїли звання Праведника України й Праведника Бабиного Яру більш як 4 тис. осіб 13 національностей, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від знищення. Нині ці люди отримуватимуть довічні державні стипендії.

У Києві з 27 вересня до 7 жовтня проходять заходи, присвячені 80-річчю трагедії Бабиного Яру, а саме найтрагічнішій сторінці – розстрілам 29 та 30 вересня.

Детальніше про трагедію Бабиного Яру, та що необхідно знати про неї, читайте у матеріалі.

Фото: Мінкульт