ГДЗ з англійської мови – де скачати розв'язник ДЗ для 6 класу

Хочете допомогти дитині з домашнім завданням з англійської мови, але забули правила фонетики, орфоепії, словотворення, синтаксису та лексику?

Вивчати нову мову – непросте заняття, що вимагає наполегливості та особливого старання. Однак ці знання надалі допоможуть досягти більшого успіху, адже сьогодні практично у кожній країні місцеві жителі можуть спілкуватися англійською мовою.

Факти ICTV підготували список сайтів з готовими домашніми завданнями з англійської мови за 6 клас. Let’s learn English together!

ГДЗ з англійської мови за 6 клас

На сайті Four Book доступні відповіді до завдань з підручників та робочих зошитів з англійської мови за 6 клас таких авторів:

Карп’юк О. Д.;

Несвіт А. М.;

Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В.;

Павліченко О. М.

Всі книги представлені у двох форматах – PDF та DJVU, які можна скачати або переглянути онлайн.

Також є ГДЗ з інших шкільних предметів – математики, біології, інформатики, всесвітньої історії, географії, української та зарубіжної літератур, основ здоров’я та інших.

У школі

У школі пропонує готові домашні завдання з англійської мови за 6 клас з семи підручників та дев’яти робочих зошитів таких авторів:

Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В.;

Косован О. Я., Вітушинська Н. І.;

Карп’юк О. Д.;

Несвіт А. М.;

Мясоєдова С. В.;

Павліченко О. М.;

Биркун Л. В.

Користувачі онлайн-ресурсу також можуть подивитися відеоуроки з математики та української мови або скачати книги без ГДЗ з інших шкільних предметів.

Freegdz

На сайті Freegdz представлені відповіді та виконані завдання семи підручників з англійської мови за 6 клас, випущених у 2014 та 2015 роках, таких авторів:

Карп’юк О. Д.;

Несвіт А. М.;

Павліченко О. М.;

Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В.;

Косован О. Я., Вітушинська Н. І.

Онлайн-ресурс має зручний інтерфейс, що допоможе знайти ГДЗ за декількома критеріями. На Freegdz доступні готові домашні завдання з понад 15 шкільних предметів, які вивчають учні від 1 до 11 класів.

ГДЗ online

ГДЗ online – необхідний онлайн-ресурс для тих, хто шукає відповіді завдань з підручників англійської мови за 6 клас таких авторів:

Павліченко О. М.;

Несвіт А. М.;

Карп’юк О. Д.;

Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В.;

Мясоєдова С. В.;

Биркун Л. В.

Крім цього, є виконані завдання з української мови, математики, біології, географії, етики, інформатики, історії, основ здоров’я, природознавства, української та зарубіжної літератур.

Якщо потрібні підручники зі шкільних предметів без ГДЗ, то їх можна завантажити у форматі PDF або подивитися в онлайн-режимі.

Математика вдома

Хоч сайт і називається Математика вдома, однак тут можна знайти відповіді не лише з цього предмету. Ресурс пропонує відповіді за завданнями підручника з англійської мови за 6 клас чотирьох авторів:

Карп’юк О. Д.;

Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В.;

Несвіт А. М.

На вибір доступні ГДЗ з різних мов, біології, географії, інформатики та інших шкільних дисциплін за 6 клас.

Моя школа

Моя школа пропонує відповіді на підручники та робочі зошити з англійської мови за 6 клас таких авторів:

Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В.;

Julie Penn, Cheryl Pelteret;

Карп’юк О. Д.;

Несвіт А. М.;

Косован О. Я., Вітушинська Н. І.;

Мясоєдова С. В.;

Павліченко О. М.;

Біболетова М. З.;

Кузовлєв В. П.;

Биркун Л. В.

На сайті можна подивитися онлайн уроки у зручний для себе час. Доступні інші предмети – математика, інформатика, література, етика та ще понад 10, які проходять учні від 1 до 11 класів.

Екстра ГДЗ

На сайті Екстра ГДЗ можна знайти відповіді завдань трьох підручників англійської мови, випущених у 2014 році, таких авторів:

Карп’юк О. Д.;

Несвіт А. М.;

Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В.

Водночас онлайн-ресурс надав можливість подивитися відповіді з інших предметів за 6 клас. Кожному користувачеві сайту доступні понад сотня розв’язників щонайменше з 20 предметів.