Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

До +17 тепла та дощі на заході: погода в Україні на 2 жовтня

До +17 тепла та дощі на заході: погода в Україні на 2 жовтня

Погода в Україні в суботу, 2 жовтня, буде сонячною, але у двох областях очікуються дощі. Температура повітря досягне +17 градусів тепла. 

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. 

Так, в західних областях буде від +14 до +17 тепла в денний час, а вночі від +5 до +8 градусів. У Волинській і Рівненській областях можливі дощі. 

У центрі та на півночі країни синоптики прогнозують від +13 до +15 градусів вдень, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 0 градусів. 

У південно-східних областях очікується від +13 до +17 градусів вдень, а вночі буде від +7 до -2 морозу. Зокрема, мороз вночі прогнозують у Харківській, Луганській та Донецькій областях. 

погода 2 октября

У Києві сонячно, вдень буде від +14 до +16 градусів, а вночі від +2 до +4 градусів. 

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні найближчими вихідними буде дуже сонячною. У ці дні не буде дощів, однак очікується невеликий вітер.

У Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Донецьку, Запоріжжі, Львові, Кривому Розі, Миколаєві, Севастополі та інших містах України 2-3 жовтня стовпчики термометрів покажуть від +12 до +16.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка