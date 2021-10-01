Всі квитки на потяги далекого прямування з жовтня доступні для українців в офіційному чат-боті Укрзалізниці в Viber і Telegram.

Про це повідомили в прес-службі УЗ.

– Із 1 жовтня пасажирам УЗ в офіційному чат-боті в Viber і Telegram доступні квитки на всі потяги далекого прямування, зокрема, на швидкісних і регіональних маршрутах, – зазначили у компанії.

У чат-боті можна купити та повернути квитки, замовити харчування. Також там є розклад руху, інформування про прибуття або запізнення потяга, а також онлайн-табло.

Крім того, є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона і сервіс провідника, а також залишити зворотний зв’язок у спеціальній формі.

Нагадаємо, 19 вересня у районі карстових печер на перегоні Новоселиця – Мамалига через підмив ґрунту стався провал в земляному полотні.

Через це потяг №118 Чернівці-Київ з відправленням з Чернівців о 19.46 змінив маршрут. До відновлення колії його пустили через Заліщики та Тернопіль.