План трансформації України, який цими днями обговорювали народні депутати від партії Слуга народу в Трускавці, серед іншого, включає і питання Донбасу.

Про це заявив сьогодні на брифінгу за підсумками виїзного засідання Слуги народу в Трускавці президент України Володимир Зеленський.

За його словами, цей документ потребує глибшого напрацювання та повинен сприяти зростанню ВВП, залученню інвестицій, а також розвитку інфраструктури на сході України.

– Справді, багато інвесторів переймаються тим, що у нас на сході війна. І їм потрібно постійно показувати, що це частина нашої території, що держава розвивається… Тому будується інфраструктура на Донбасі, щоб привезти туди інвесторів. І щоб люди на тимчасово окупованих територіях бачили різницю, – зазначив Зеленський.

За словами президента, в рамках Плану трансформації України на Донбасі планують побудувати ще два аеропорти. Вони повинні стати тимчасовою альтернативою летовищам в окупованих Донецьку та Луганську.

– Ще два аеропорти будуть додані до нашої інфраструктурної програми саме на Донбасі. Альтернатива тимчасово окупованому Донецьку та Луганську, – наголосив Зеленський.

Глава держави уточнив, що також знайдено майданчик для аеропорту, який забезпечить авіасполучення з Маріуполем. У місті наразі будувати аеропорт неможливо з питань безпеки.

З 1 жовтня в Трускавці (Львівська область) відбувалася так звана велика фракція Слуги народу – збори нардепів за участю президента Володимира Зеленського, членів Кабінету Міністрів, силовиків тощо. Основні засідання пройшли 1 та 2 жовтня.

Обговорювались стратегія роботи на наступний рік, досягнення за минулі роки та плани щодо запровадження змін до українського законодавства. Зокрема, прем’єр-міністр Денис Шмигаль презентував оновлену програму діяльності Кабінету міністрів.

Увечері 2 жовтня була організована і розважальна програма, а саме церемонія нагородження премією Слугам по заслугах. Нардепам вручили символічні нагороди в 16 номінаціях (“оскари” та “гарбузи”).