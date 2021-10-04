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Владислава Ткаченко |

У мережі показали варіант Великого будівництва лікарні Кривого Рогу від всесвітньо визнаного архітектора

Велике будівництво

Один із варіантів реконструкції міської клінічної лікарні №2 у Кривому Розі був розроблений архітектором, проекти якого раніше отримали міжнародне визнання.

Про це написав у Facebook Юрій Голик.

Так, за словами Голика, свій варіант реконструкції медустанови подав Олексій Валентіров – архітектор з Дніпра, який раніше розробив проект будівництва дитячого садка в Обухівці. Пізніше цей садок потрапив до рейтингу найкращих архітектурних об’єктів світу за версією авторитетного видання ArchDaily.com.

– Просто уявіть – побудований державою дитячий садок потрапив на сторінки всесвітньо відомого сайту з архітектури, – зазначив Голик.

Він розповів, що проектування реконструкції лікарні в Кривому Розі на даний момент триває.

Велике будівництво
Велике будівництво
Велике будівництво
Велике будівництво
У мережі показали варіант Великого будівництва лікарні Кривого Рогу від всесвітньо визнаного архітектора / 2 фотографии

Об’єкт модернізують у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво: остаточний вибір варіанта реконструкції відбудеться вже незабаром.

– У наступному році – старт проекту президента України Володимира Зеленського, в рамках якого в кожній області будуть повністю реконструйовані обласні дорослі і дитячі багатопрофільні лікарні, – додав Голик.

Велике будівництво

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що протягом цього року по всій Україні відкриються 30 медичних установ, 340 сільських амбулаторій та 200 приймальних відділень, оновлених або побудованих в рамках Великого будівництва.

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