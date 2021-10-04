Один із варіантів реконструкції міської клінічної лікарні №2 у Кривому Розі був розроблений архітектором, проекти якого раніше отримали міжнародне визнання.

Про це написав у Facebook Юрій Голик.

Так, за словами Голика, свій варіант реконструкції медустанови подав Олексій Валентіров – архітектор з Дніпра, який раніше розробив проект будівництва дитячого садка в Обухівці. Пізніше цей садок потрапив до рейтингу найкращих архітектурних об’єктів світу за версією авторитетного видання ArchDaily.com.

– Просто уявіть – побудований державою дитячий садок потрапив на сторінки всесвітньо відомого сайту з архітектури, – зазначив Голик.

Він розповів, що проектування реконструкції лікарні в Кривому Розі на даний момент триває.

У мережі показали варіант Великого будівництва лікарні Кривого Рогу від всесвітньо визнаного архітектора / 2 фотографии

Об’єкт модернізують у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво: остаточний вибір варіанта реконструкції відбудеться вже незабаром.

– У наступному році – старт проекту президента України Володимира Зеленського, в рамках якого в кожній області будуть повністю реконструйовані обласні дорослі і дитячі багатопрофільні лікарні, – додав Голик.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що протягом цього року по всій Україні відкриються 30 медичних установ, 340 сільських амбулаторій та 200 приймальних відділень, оновлених або побудованих в рамках Великого будівництва.