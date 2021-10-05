У Києві в разі погіршення епідеміологічної ситуації відвідувати місця із великим скупченням людей зможуть тільки ті громадяни, які мають QR-коди про вакцинацію.

Такий алгоритм посилення карантинних обмежень наразі опрацьовують в Київській міськадміністрації, повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

– Ми не можемо змусити людей вакцинуватися, але можемо створити такі умови, що людина зможе працювати лише в тому випадку, якщо буде вакцинована, захищена й безпечна для тих, хто її оточує, – пояснює мер Києва.

За його словами, під час розробки алгоритму дій місцева влада бере за приклад досвід інших країн.

– Ми розглядаємо варіанти обмежень, за яких людина зможе бути присутньою на масових заходах, ходити в кафе й ресторани, їздити в громадському транспорті за наявності QR-коду про вакцинацію, – говорить Віталій Кличко.

Однак міський голова столиці наголошує: такі карантинні обмеження – це поки лише ідеї, які опрацьовує місцева влада.

– Ми не хочемо такого варіанту. Але розглядаємо різні можливі гібридні обмеження, якими послуговуються певні країни, на випадок різкого погіршення ситуації, щоб не запроваджувати повний локдаун, як минулоріч, – зазначає мер Києва.

Контролюватиме дотримання карантинних обмежень у столиці поліція, муніципальна варта та співробітники комунальних підприємств.

Нині в Києві понад 1,7 млн осіб щеплені хоча б однією дозою вакцини проти коронавірусу.

Половина з них – 880 тис. – щеплені двома дозами препарату.

99% людей, які госпіталізовані до лікарень із Covid-19 – не мають щеплень проти хвороби.

Джерело: РБК-Україна

Фото: КМДА