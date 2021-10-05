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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Сильний вітер і заморозки: в Україні оголошено штормове попередження

Заморозки, похолодання

У середу, 6 жовтня, погоду в Україні й надалі формуватиме потужний антициклон. Буде сонячно вдень, проте нічні температури – доволі низькі з огляду на безхмарне небо.

Тому синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -5 градусів на більшій частині території, а вдень температура повітря підвищиться до +10 +15.

Вночі та вранці на Закарпатті та у південних регіонах +3 +8, а вдень +13 +18.

Прогнозують також пориви східного та південно-східного вітру 7-12 м/с, а на заході та південному сході – місцями до 15-20 м/с.

Наступного тижня в Україну прийде циклон. Тому 14 жовтня, на Покрову та в День захисників та захисниць України, очікуються сильні дощі.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, дощі триватимуть упродовж чотирьох днів – з 12 до 15 жовтня.

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Depositphotos

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