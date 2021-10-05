Такі злочини, як Голокост та Голодомор, більше не повинні повторитися. А для цього слід продовжувати просвітницькі зусилля як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Про це заявив на брифінгу президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів із лідером Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі окрему увагу було приділено вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру – жахливого злочину нацистського режиму щодо євреїв під час Другої світової війни.

– Разом із президентом Ізраїлю ми наголосили на важливості продовження просвітницьких зусиль на національному та міжнародному рівнях з метою неповторення таких жахливих злочинів, як Голокост, як Голодомор 1932-1933 років в Україні, – наголосив Зеленський.

Президент також подякував тим іноземним делегаціям, які прибудуть для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру.

– Я вдячний особисто президентові Герцогу, а також іншим високим делегаціям, які прибуватимуть цими днями до Києва, щоб узяти участь у пам’ятних заходах з приводу 80-х роковин цієї страшної світової трагедії. Пам’ять про цих жертв для нас священна, – заявив Зеленський.

Церемонія вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру відбудеться в Києві завтра, 6 жовтня, біля пам’ятника Менора. У ній, зокрема, візьмуть участь президент України Володимир Зеленський та лідери Німеччини й Ізраїлю – Франк-Вальтер Штайнмаєр та Іцхак Герцог.