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Юлія Захарченко |

Коли у Києві може розпочатися опалювальний сезон – КМДА

Коли у Києві може розпочатися опалювальний сезон – КМДА

Опалювальний сезон для житлових будинків у Києві можуть розпочати найближчим часом з огляду на погодні умови. Лікарні, дитячі садочки та школи почали отримувати тепло вже з початку цього тижня.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко на засіданні Київської міської ради. За його словами, у місті можуть розпочати опалювальний сезон за лічені дні.

З цієї причини Київрада ухвалила рішення про збільшення розміру статутного капіталу Київтеплоенерго на 2 млрд грн. За відповідне рішення проголосували 98 депутатів.

Це дасть змогу забезпечити стабільне проходження опалювального сезону в місті та не допустити зростання тарифів на тепло та гарячу воду.

Минулого тижня у Києві розпочали підключення до опалення закладів бюджетної сфери – медичні заклади, дитячі садочки та школи. У КМДА заявили, що столиця технічно готова до старту опалювального сезону.

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Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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