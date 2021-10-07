Київська міська влада має намір популяризувати громадський транспорт як один із найшвидших та найдешевших способів пересування у місті. КМДА планує запровадити нові критерії якості для перевізників.

Зокрема, у салонах мають встановити інформаційні таблички двома мовами з навігацією щодо маршруту руху та обслуговувати державною мовою. Також має бути комфортна температура для пасажирів, яку можуть регулювати за допомогою кондиціонерів.

Водночас кияни та гості столиці повинні мати можливість ознайомитися з детальною інформацією про перевізника та водія (з фотографією), а сам водій має бути одягненим у типову уніформу.

Згідно з планом змін, громадський транспорт має слідувати за розкладом руху з щонайбільшою похибкою у дві хвилини. Жителі Києва зможуть краще планувати свій час, оскільки розклад можна буде подивитися у додатку Київ Цифровий.

За даними КМДА, у столиці постійно зростає кількість транспортних засобів, які їздять у місті. Наприклад, у 2015 році на столичних дорогах щодня їздили майже 620 тис. автомобілів, однак 6 жовтня муніципальні камери зафіксували понад 1 млн машин. Серед них:

60% – транспортні засоби киян;

30% – автомобілі мешканців передмістя, які працюють у столиці;

10% – транзитний транспорт, що прямує через місто.

У КМДА зазначили, що водії у Києві у середньому проводять у заторах близько 45 хв щодня. За підрахунками фахівців, це майже дев’ять днів на рік.