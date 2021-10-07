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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Спецслужби РФ намагалися зірвати евакуацію українців з Афганістану – розвідка

Спецслужби РФ намагалися зірвати евакуацію українців з Афганістану – розвідка

Спеціальні служби та деякі засоби масової інформації Російської Федерації намагалися завадити евакуації громадян України з території Афганістану.

За даними Міністерства оборони України, російські ЗМІ провели спеціальну інформаційну операцію за наказом їхніх спецслужб. Медіа повідомляли про те, що українська держава начебто “покинула своїх громадян, тож евакуації не буде”.

У Міноборони наголосили, що українські розвідники провели надзвичайну спецоперацію попри небезпеку, яка очікувала на них ще й від російських спеціальних служб.

За словами одного з безпосередніх учасників операції, українським громадянам, яких евакуювали з території Афганістану, неодноразово надходили пропозиції поїхати до Росії, заявляючи, що начебто “Україна покинула їх на вірну загибель”.

Українські розвідники спростували цю інформацію та довели намір нашої держави повернути своїх громадян.

Незабаром відеозапис професійної роботи наших розвідників транслювали в ефірі міжнародних телеканалів, що підтвердило фейки російської пропаганди.

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Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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