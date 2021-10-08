В Одесі підвищують тарифи на проїзд в електротранспорті: коли і на скільки

Тарифи на проїзд в одеських тролейбусах та трамваях з 1 листопада 2021 року зростуть з 5 до 8 грн, повідомляє Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.

Зокрема, у разі готівкового розрахунку вартість проїзду в електротранспорті становитиме 8 грн за пасажира, при безготівковому розрахунку (через мобільний додаток чи банківською картою) – 7 грн.

Поїздка на фунікулером з 1 листопада коштуватиме 10 грн з людини.

Відповідно зростає вартість постійних проїзних квитків.

– Чинні тарифи на проїзд у міському пасажирському електротранспорті Одеси встановлені ще у 2018 році, а вартість постійних проїзних квитків для проїзду на трамваї (тролейбусі) – на рівні тарифів 2016 року, – пояснили у міськраді.

Кажуть, що зростання тарифів обумовлено підвищенням тарифних ставок, цін на запчастини, основні та допоміжні матеріали, збільшенням витрат на оплату праці, тарифів на електроенергію та комунальні послуги.

Перед цим в Одесі з 15 вересня підвищили тарифи на проїзд у маршрутках – з 7 до 10 грн.

Джерело: Одеська міськрада

Фото: Одесміськелектротранс