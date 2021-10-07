В Україні в четвер, 7 жовтня, синоптики прогнозують погіршення погоди. В Україні будуть заморозки та сильні пориви вітру.

Про це повідомили в прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними Укргідрометцентру, в більшості західних і південно-східних областей будуть сильні пориви вітру, які досягнуть 15-20 метрів за секунду.

Також вночі 7 жовтня в Україні (крім Закарпаття та півдня) на поверхні ґрунту, місцями та в повітрі будуть заморозки 0-5 °.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, наступного тижня в Україну прийде циклон. Тому 14 жовтня, на Покрову і в День захисників і захисниць України, очікуються сильні дощі.

За прогнозами синоптика Наталії Діденко, дощі триватимуть чотири дні – з 12 до 15 жовтня.