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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Заморозки та сильні пориви вітру: в Україні погіршиться погода

Заморозки та сильні пориви вітру: в Україні погіршиться погода

В Україні в четвер, 7 жовтня, синоптики прогнозують погіршення погоди. В Україні будуть заморозки та сильні пориви вітру.

Про це повідомили в прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними Укргідрометцентру, в більшості західних і південно-східних областей будуть сильні пориви вітру, які досягнуть 15-20 метрів за секунду.

Також вночі 7 жовтня в Україні (крім Закарпаття та півдня) на поверхні ґрунту, місцями та в повітрі будуть заморозки 0-5 °.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, наступного тижня в Україну прийде циклон. Тому 14 жовтня, на Покрову і в День захисників і захисниць України, очікуються сильні дощі.

За прогнозами синоптика Наталії Діденко, дощі триватимуть чотири дні – з 12 до 15 жовтня.

Джерело: ДСНС

Фото: Pexels

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