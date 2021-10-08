Напад на журналістів Схем в Укрексімбанку: Мецгеру повідомили про нову підозру

Прокуратура повідомила про нову підозру відстороненому керівнику Укрексімбанку Євгену Мецгеру у справі про перешкоджання роботі журналістів програми Схеми.

– За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 8 жовтня повідомлено про нову підозру одному з керівників державного банку у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми Схеми, – повідомили у Київській міській прокуратурі.

Євгену Мецгеру інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

7 жовтня правоохоронці вручили Євгену Мецгеру підозру в перешкоджанні професійній діяльності журналістів. Він заявив, що готовий співпрацювати зі слідством.

Ввечері 4 жовтня на журналістів-розслідувачів програми Схеми скоїли напад у державному Укрексімбанку. Це сталося під час запису інтерв’ю з головою правління банку Євгеном Мецгером у його кабінеті.

Голові правління банку не сподобалось одне із запитань журналіста. Після цього він наказав охороні забрати камери й дістати з них касети.

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора Схем Олександра Мазура. Скрутивши його та утримуючи силою, вони відібрали у нього обидві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та винесли усю техніку з кабінету на годину.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Євген Мецгер