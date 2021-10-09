Протягом минулої доби російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню. З них три – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення. Наразі він перебуває в лікарні. Його стан здоров’я важкий.

Українські позиції біля Золотого-4 ворог обстріляв, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Поблизу Троїцького бойовики застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі Майорська окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. В напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Кримського двічі обстріляли позиції українських військових зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів калібру 120 мм. Біля Причепилівки ворог застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

В бік населеного пункту Лопаскине російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. А поблизу Широкиного обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Станом на ранок 9 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС