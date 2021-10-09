Сухо, але з заморозками: прогноз погоди в Україні на неділю, 10 жовтня

У неділю, 10 жовтня 2021 року погода в Україні здебільшого буде хмарною, проте опадів на території країни не очікується.

Вдень температура повітря підніметься максимум до +16, а вночі очікуються заморозки до -1.

Докладний прогноз погоди в Україні на неділю, 10 жовтня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Прогноз погоди в регіонах

У неділю на території України очікується вітряна погода – швидкість вітру складе 5-10 м / c, а на півдні і сході посилиться до 7-12 м / c.

На заході країни прогнозується суха і хмарна погода. Вдень повітря прогріється від +12 до +16, а вночі буде холодно – температура прогнозується від +5 до 0 за Цельсієм.

У центральних областях також буде сухо. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +14, а вночі похолодає – від +4 до +1.

На півночі вдень стовпчик термометра покаже від +10 до +14, а вночі його показники опустяться до 0 градусів.

На сході країни в денний час доби +11, +13, вночі похолодає до +2, +5, тоді як на півдні очікується +13, +15 вдень і +3, +7 вночі.

У Києві, як і на всій іншій території України, очікується суха і хмарна погода. Вдень повітря прогріється до відміток від +11 до +13, а вночі похолодає до +1, +3.