Якщо раніше їх і днем з вогнем важко було відшукати, то нині екзотичними фруктами та ягодами завалені всі полички супермаркетів та базарів. І приїжджають вони до нас з усіх куточків світу.

Але експерти кажуть – не виключено, що тропіки невдовзі прийдуть і в Україну. Адже світ охопила проблема глобального потепління.

Мадейра – це острів вічної весни, бо погода тут майже не змінюється протягом року. А взимку опускається максимум до +15 градусів. Ідеальні умови для вирощування бананів. Левову частину врожаю бананових плантацій експортують.

Банани коштують 7 євро 80 центів, на наші гроші 250 грн. Є й дешевші, за 200 грн.

Чому ж тоді в Україні у бананів зовсім інша ціна? А подекуди ця заморська ягода навіть дешевша за наші яблука.

На одному київському ринку за банани просять 30 грн, а у супермаркеті ціни навіть не сягають позначки у 25 грн.

І це в той час, коли яблука, вирощені в українських садах, коштують дорожче.

Банани, які ми з вами купуємо, імпортні. Вони їдуть до нас переважно з Еквадору. Та навіть така навколосвітня подорож не робить їх дорогими.

– З точки зору вирощування бананів там не настільки висока собівартості витрат, тому вони є на сьогоднішній момент достатньо дешевими на ринку. І тому що вони присутні на ринку весь рік, на них більш менш стабільна ціна.

У Закарпатті з’явилися перші в Україні сади хурми. Можна прийти, самостійно назбирати врожай і на виході заплатити. Ці дерева також навчилися переживати низькі температурні показники взимку.

Глобальні кліматичні зміни – це не лише потепління, а й зміна погодних звичок. Влітку ставатиме спекотніше, а взимку стовпчики термометру опускатимуться більше, ніж зазвичай.

Накривати соломою або вирощувати у теплицях. Це поки єдині варіанти розведення екзотичних культур в Україні. Проте з такими кліматичними змінами, як зараз, тропічні джунглі з банановими плантаціями в нас можуть дуже швидко з’явитися.

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