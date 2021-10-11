Євген Мецгер написав заяву на звільнення з посади голови правління Укрексімбанку після скандалу із нападом на журналістів Схем.

– Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк. Це логічний крок – єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвернути негативні наслідки для банку, – написав він у Facebook.

Мецгер пояснив, що практично уся його кар’єра пов’язана із цим банком, де він почав працювати ще у 2006 році. Він заявив, що за цей час банк став міцнішим. Були реалізовані сотні проектів, які посилили фінустанову та українську економіку.

Євген Мецгер додав, що написання заяви про відставку – його власна оцінка того, що сталося в Укрексімбанку. Він сподівається, що цей крок допоможе відновити довіру до банку.

4 жовтня на журналістів Схем напали у державному Укрексімбанку. Це сталося під час запису інтерв’ю з головою правління банку Євгеном Мецгером у його кабінеті.

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора Схем Олександра Мазура. Скрутивши його та утримуючи силою, вони відібрали у нього обидві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та винесли усю техніку з кабінету на годину.

11 жовтня суд призначив Євгенію Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.