Петиція на сайті президента з вимогою повної заборони виступів російських артистів на території України набрала 25 тис. підписів. Щоб петицію розглянув президент Володимир Зеленський, необхідна саме така кількість підписів.

Ініціатором петиції виступив телеведучий та громадський діяч Ігор Кондратюк.

У петиції пропонується заборонити гастролі російським артистам до повного повернення Криму та відновлення контролю над східними кордонами України.

Кондратюк вважає, що музика та інші види мистецтва від країни-агресора Росії не можуть бути поза політикою під час війни, оскільки вони є продовженням самої війни.

— Представники агресора, які промовчали і тим самим підтримали окупацію Криму та розв’язання Росією, їхньою батьківщиною, війни на східному Донбасі, своїм мовчанням теж несуть відповідальність за агресивні дії Росії.

Водночас пропонується зробити виняток для російських представників культури та мистецтва, котрі публічно виступили проти агресії щодо України – це акторка Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич, письменник Віктор Шендерович та інші.

— Це неприродно, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окупованих ними українців, — сказано в петиції.

Наприкінці вересня Ігор Кондратюк опублікував на сайті Офісу президента петицію про повну заборону концертної діяльності артистів з країни-агресора Росії. Лише за добу петиція №22/123500-еп зібрала майже 2,5 тис. підписів.