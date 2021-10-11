Повернення довіри до поліції: як працює система custody records

Ще одним проектом МВС, спрямованим на збільшення довіри українців до правоохоронних органів, є так званий custody records – це коли затримання та допит громадян у поліцейських відділках та місцях тимчасового утримання повністю фіксується за допомогою відеокамер.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, подібний досвід вже успішно практикується у деяких містах та регіонах.

– Ми не побачили фактично жодних порушень прав людини саме в тих відділках, в яких вже впроваджена система custody records. Будемо поширювати цю практику. І ми вже знайшли певне порозуміння в цьому напрямку з боку наших іноземних партнерів, зокрема йдеться про канадійців і американців, – наголосив заступник глави МВС.

Єнін вважає, що посилення контролю виховає нове покоління поліцейських із зовсім іншим етичним кодексом, тому що нині просто очистити ряди правоохоронців, звільнивши інших та набравших нових, неможливо.

– Правда життя полягає в тому, що інші 135 тис. поліцейських не спустяться з Марсу на українські терени. Те ж саме з прокурорами, те ж саме з представниками інших професій, – вважає Єнін.