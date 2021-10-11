При МВС з’явився Офіс з питань захисту бізнесу: чим займається нова структура

Захист бізнесу від неринкових методів конкуренції та можливих зловживань з боку представників правоохоронних органів, а також створення сприятливих умов для входження іноземних інвестицій – це три головні завдання Офісу із захисту бізнесу, створеного при МВС.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін пояснив, що таким чином МВС намагається підвищити рівень довіри до поліції.

– Саме тому йдеться не про створення якогось штатного підрозділу з певною кількістю персоналу, кабінетів, принтерів, технічного складу тощо. Йдеться радше про проектний підхід, який показав себе надзвичайно позитивно не лише в реаліях України, але й у наших міжнародних партнерів, – наголосив він.

Єнін каже, що це неформальна робоча група, курувати діяльність якої доручено саме йому.

– Ми визначили контактну персону в керівництві Національної поліції, ми ведемо діалог як з бізнес-асоціаціями, так і з Офісом європейського бізнес-омбудсмена. І ми досить оптимістичні, – наголосив заступник глави МВС.

Тобто Офіс із захисту бізнесу – це насамперед майданчик для діалогу.

Фото: Євген Єнін