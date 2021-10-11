Київміськадміністрація розриває договори із 21 автобусним маршрутом, що курсували містом із підробними документами.

Таким чином із 13 жовтня на дороги столиці не вийдуть 172 маршрутки.

Таке рішення ухвалили за результатами перевірки документів департаментом внутрішнього фінансового контролю КМДА.

– На людях той факт, що на вулиці міста не вийдуть 172 автобуси, ніяк не позначиться, адже на ці маршрути спрямують компенсаторні сили Київпастрансу й інших приватних перевізників, – запевнили Факти ICTV у прес-службі Костянтина Усова.

Як повідомляють у КМДА, на попередні конкурси порушники подавали сфальшовані дані: невірно вказували держномери, пасажиромісткість автобусів, період оновлення автопарку, інформацію щодо екологічності машин.

Крім того, на конкурс заявляли одні автобуси, а документи підкладали на інші.

Наразі Комунальна служба перевезень посилила охорону підприємства, щоб попередити провокації та знищення ще не перевірених документів.

Поки ж аудит триває. КМДА закликає Мінінфраструктури та МВС приєднатися до спільних заходів контролю.

23 вересня невідомі особи пошкодили лобове скло на кількох нових автобусах Volvo, що курсують столичним маршрутом №150.

Перший випадок стався на зупинці Кирилівська церква, другий – на кінцевій зупинці 150-го маршруту, по вул. Милославській.

Джерело: Костянтин Усов

Фото: Костянтин Усов