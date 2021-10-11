В Україні планують частину коштів від штрафів за порушення правил дорожнього руху віддавати місцевим громадам.

Про можливі зміни системи розподілення коштів від штрафів за ПДР розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

– Ми хотіли б вийти вже незабаром з ініціативою в законодавчому порядку встановити систему розподілу надходжень від штрафів за порушення ПДР, – пояснив Єнін.

За словами заступника МВС, 10% – 30% надходжень від штрафів могли б віддавати до місцевих громад.

Також Єнін зауважив, що в МВС пропонують залучати громадськість до виявлення автодорожніх порушень за допомогою спеціального застосунка.

– Ми плануємо розробити застосунок, який би дозволяв фіксувати грубі порушення ПДР іншим його учасникам. На першому етапі може йтися про проїзд на червоне світло, порушення правил проїзду залізничних переїздів, проїзд через подвійну смугу, – пояснив він.

На думку Єніна, наявність відповідної доказової бази і нормативного врегулювання сприятиме активнішому долученню громади до відповідних процесів.

– Кожен значно більше думатиме перед тим, як допустити грубе порушення ПДР, ризикуючи бути зафільмованим іншими пішоходами чи водіями, – зауважив заступник МВС.

Відзначимо, що порушники ПДР отримують штрафи після того, як камери фіксують перевищення швидкості, проїзди на червоне світло, а також переміщення авто смугою, призначеною для громадського транспорту.

Сплатити штраф потрібно за допомогою електронного сервісу. Так, у спеціальному е-кабінеті водія можна перевірити штрафи і сплатити їх.

Для перевірки штрафів потрібно ввести номер посвідчення водія, ІПН або серію та номер штрафу. Щоб оплатити штраф, водієві надається 30 днів. Якщо протягом цього часу штраф не сплатили, то подається скарга до суду.

Із 8 жовтня на дорогах України запрацювали ще 20 камер автофіксації порушень ПДР. Загалом кількість датчиків досягла позначки в 178 одиниць.

Нові камери з’явилися на дорогах семи міст – Кременчук, Івано-Франківськ, Тернопіль, Кропивницький, Миколаїв, Суми, Біла Церква.