Сайт Факти ICTV запустив важливий соціальний проект про бізнес Незважаючи ні на що

Сайт Факти ICTV розпочав соціальний проект на підтримку малого бізнесу в Україні у співпраці з Міжнародною організацією праці.

У рамках проекту вийде серія матеріалів з історіями українців про те, як вони попри всі негаразди знайшли в собі сили змінити життя і відкрили власну справу.

У планах редакції випустити під рубрикою Незважаючи ні на що понад 20 статей, які готуватиме журналістка Фактів ICTV Оксана Михайлова.

На сьогодні вже вийшли дві історії успіху, одна з них присвячена жінці, яка у 49 років змогла відкрити приватний стоматологічний кабінет у районному центрі після того, як її звільнили з лікарні.

– Головна мета нашого проекту – показати, що ніколи не потрібно опускати руки. Часто люди зневірюються, бо хвилюються через дискримінацію за віком, статтю чи, наприклад, статусом матері-одиначки. Однак навіть у час глобальної кризи через пандемію можна розпочати власну справу. На конкретних прикладах ми показуємо, як це зробити, – пояснює головна редакторка сайту Факти ICTV Лілія Стрілець.

У матеріалах будуть коментарі юриста і покрокова інструкція з відкриття справи у певній сфері. Також авторка звертатиме увагу на юридичні нюанси та варіанти інвестицій.