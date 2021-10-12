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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Сайт Факти ICTV запустив важливий соціальний проект про бізнес Незважаючи ні на що

Сайт Факти ICTV запустив важливий соціальний проект про бізнес Незважаючи ні на що

Сайт Факти ICTV розпочав соціальний проект на підтримку малого бізнесу в Україні у співпраці з Міжнародною організацією праці.

У рамках проекту вийде серія матеріалів з історіями українців про те, як вони попри всі негаразди знайшли в собі сили змінити життя і відкрили власну справу.

У планах редакції випустити під рубрикою Незважаючи ні на що понад 20 статей, які готуватиме журналістка Фактів ICTV Оксана Михайлова.

На сьогодні вже вийшли дві історії успіху, одна з них присвячена жінці, яка у 49 років змогла відкрити приватний стоматологічний кабінет у районному центрі після того, як її звільнили з лікарні.

– Головна мета нашого проекту – показати, що ніколи не потрібно опускати руки. Часто люди зневірюються, бо хвилюються через дискримінацію за віком, статтю чи, наприклад, статусом матері-одиначки. Однак навіть у час глобальної кризи через пандемію можна розпочати власну справу. На конкретних прикладах ми показуємо, як це зробити, – пояснює головна редакторка сайту Факти ICTV Лілія Стрілець.

У матеріалах будуть коментарі юриста і покрокова інструкція з відкриття справи у певній сфері. Також авторка звертатиме увагу на юридичні нюанси та варіанти інвестицій.

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