На вантовому мосту через Дніпро, який є однією зі споруд ансамблю Запорізьких мостів, стартували роботи з монтування низової частини.

11 жовтня за допомогою плавкрана LK-800 Захарій було змонтовано першу секцію прогонової будови низової частини споруди, повідомила Facebook-сторінка Укравтодору.

– Процес монтажу відбувається так: металеві секції доставляють з будівельного майданчика поблизу Кривої бухти, що за 7 км від об’єкта будівництва, а потім монтують їх на тимчасові опори. Після зварювання секцій в єдину прогонову будову вони будуть кріпитись на ванти та опускатись на проектні відмітки, – розповіли в Укравтодорі.

Раніше прогонову будову монтували на верховій частині вантового мосту. Відкрити цю частину мосту планується до кінця цього року.

Паралельно на одному з підходів до вантового мосту з боку Прибережної магістралі розпочалося влаштування гусасфальту.

– Це високоякісне асфальтне покриття, котре використовується в усіх країнах Європи та світу на мостових спорудах. Гусасфальт не пропускає вологу, завдяки чому вберігає металеві конструкції від корозії. Також він є доволі пружним, що збільшує на його довговічність, – пояснили у держустанові.

Процес влаштування гусасфальту досить повільний — близько 70 м на годину, проте на підході до мосту вже влаштовано 500 кв. м дорожнього покриття, зазначили в Укравтодорі.

Велике будівництво: на вантовому мосту у Запоріжжі розпочався монтаж низової частини / 3 фотографии

Зведення Запорізьких мостів відбувається у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво. Планується, що нова магістраль матиме протяжність 9,1 км, включаючи шість розв’язок, 26 штучних споруд та чотири позакласних мости.

Нагадаємо, як заявляв президент Володимир Зеленський, цього року програма Велике будівництво розпочала роботи на 245 штучних спорудах по всій Україні. Серед ключових проектів, які стартували цьогоріч, – зведення нового мосту через Дніпро у Кременчуці.