Провідники не мають повноважень висаджувати пасажирів з потягу за порушення карантинних обмежень. Це повинні робити правоохоронці.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Він зазначив, що з 21 жовтня почнуть діяти нові правила перевезень у жовтій, помаранчевій та червоній зонах, у рамках яких під час посадки потрібно буде надавати провіднику сертифікат про вакцинацію чи документ про негативний результат тестування на Covid-19.

За словами представника Укрзалізниці, провідники матимуть право не допустити пасажира в потяг у разі відсутності цих документів. Водночас у провідників немає повноважень когось штрафувати чи знімати з потягу через порушення карантинних норм.

– На сьогодні немає нормативної бази, яка б дозволяла, скажімо, начальнику потяга когось, хто зайшов без сертифікату, потім зняти чи оштрафувати, – зазначив Перцовський.

Через це Укрзалізниця вирішила звернутися з офіційним листом до Міністерства внутрішніх справ та попросити про допомогу. Перцовський наголосив, що саме співробітники поліції повинні проводити перевірки та контролювати дотримання карантину під час залізничних перевезень.

– Перша лінія контролю – це працівники Укрзалізниці. Вони повинні будуть впроваджувати ці обмеження. Але для того, щоб обмеження були дієвими, ми звертаємося до МВС, тому що лише їхні співробітники мають повноваження накладати адміністративні штрафи чи знімати людей з потяга. Таких повноважень за недотримання маскового режиму чи відсутність сертифікатів у наших працівників немає. Тож аби ці обмеження не стали профанацією та були ефективними, має бути дуже активне залучення правоохоронців, – пояснив Перцовський.

Як раніше повідомляли в уряді, відповідні правила з 21 жовтня не застосовуватимуться до міських та внутрішньообласних перевезень. Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів одного із потрібних для перевезення документів несе перевізник.

Також зазначалося, що нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти із 21 жовтня, не стосуватимуться неповнолітніх пасажирів.