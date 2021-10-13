Міністерство освіти і науки рекомендує всім навчальним закладам в Україні оголосити осінні канікули 2021 з понеділка 18 жовтня.

Таку рекомендацію висунуло міністерство у зв’язку зі стрімким зростанням захворюваності на коронавірус.

13 жовтня МОН звернулося до місцевих органів влади з рекомендацією вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та працівників шкіл.

У відомстві нагадали, що структуру і тривалість навчального року та відпочинку у школах визначають виключно педагогічні ради закладу освіти. Тож все залежить від них.

Відзначимо, що традиційно осінні канікули починаються наприкінці жовтня і тривають тиждень. Але щорічно МОН рекомендує школам певні дати (у 2021 році це 25-31 жовтня), а адміністрація освітніх закладів уже самостійно визначається з датами.

Читайте: Термін – до кінця листопада: вчителі, які не зроблять щеплення, будуть звільнені

Напередодні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала пропозицію МОЗ рекомендувати МОН перенесення осінніх канікул.

У Харкові 12 жовтня вирішили відправити школи на осінні канікули на тиждень раніше – з 18 жовтня. Триватиме такий відпочинок до 31 жовтня.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, ситуація з поширенням коронавірусу погіршується – щодня у сотень дітей виявляють хворобу, а тисячі учнів разом із вчителями відправляють на ізоляцію.

Також Ляшко зауважив, що усі вчителі мають бути вакциновані до листопада, інакше їх відсторонять від роботи на період карантину без збереження зарплати.

Нагадаємо, що з 20 вересня в Україні діють нові карантинні обмеження, які передбачають певні привілеї для вакцинованих.

А з 21 жовтня діятимуть обмеження для громадського транспорту, а саме – міжрегіональних пасажирських перевезень. Водії та пасажири повинні обов’язково пред’являти Covid-сертифікат або ПЛР-тест, дійсний 72 години.